Conozca al jugador más rico del mundo - Emisoras Unidas

Si tuviera que adivinar quién es el futbolista más rico del mundo, probablemente diría que sería Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, o Neymar, pero esto no es verdad.

El más rico de todos es un jugador que juega en las reservas de Leicester de la Premier League.

Es Faiq Bolkiah, sobrino del sultán de Brunei, tiene 19 años y su patrimonio supera los 20 mil millones de dólares.

A pesar de haber nacido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Bolkiah eligió jugar para Brunei y ha representado a su país en nueve ocasiones en el equipo nacional, anotando también.

Jefri, padre de Faiq y hermano del sultán de Brunei habría malgastado unos 10 mil millones en 15 años como jefe de la agencia de inversiones de Brunei.

“He jugado al fútbol desde que tengo memoria, y desde muy pequeño siempre me gustó subir al campo y poner la pelota entre mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en la realización de mi sueño de ser futbolista. Me entrenaron mucho tanto psicológicamente como físicamente durante mi infancia, así que puedo decir que son mis modelos de referencia”, explicó Faiq.



Con información de Mirror