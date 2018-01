Conozca al verdadero "Virgen a los 40" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Justin Disher es un canadiense, de la región de Niágara en Ontario, cumplió 41 años en diciembre pasado y tiene una vida social activa.

Es un fotógrafo aficionado que principalmente fotografía deportes locales, y también maneja dos equipos menores de hockey; sin embargo, ha tenido problemas con su visión durante los últimos 15 años después de que se sometió a una cirugía ocular, pero hay algo un poco más inusual en Justin, algo que él no duda en anunciar al mundo.

En su perfil de Twitter, se describe acompañado por un emoji de cara triste: “Ser una virgen de 40 años es básicamente mi único logro en la vida hasta ahora”.

Sí, Justin es en realidad “Virgen a los 40”, tal como la película estrenada en 2005 y protagonizada por Steve Carell.

“Inicialmente, tomé la decisión por motivos religiosos de esperar hasta el matrimonio antes de tener relaciones sexuales”, le explicó a LADbible.

Si bien la mayoría de la gente probablemente sería vergonzosa o tímida al proclamar públicamente que todavía son vírgenes a los 40, Justin tenía sus razones, y muy buenas, por ser tan sincero al respecto.

“Después de muchos años de intimidación en la escuela primaria y secundaria”, dice, “aprendí a usar el humor como un arma para disipar situaciones difíciles o incómodas”.

Eso no quiere decir que Justin siempre quiera ser virgen, pero también dice que, en este momento, no es tan importante para él.

Todos sus amigos y familiares lo saben, y a pesar de algunas bromas, todos están de acuerdo con eso, una vez más, como deberían ser.

“No me gustaría tener relaciones sexuales ocasionales, por lo que mi única razón para tener relaciones sexuales sería criar una familia. Y si quiero formar una familia, no estoy seguro de que me gustaría esperar mucho más”, expresó.

“Financieramente, me preocupa no poder pagar el costo de criar una familia, así que no creo que la paternidad sea en mi futuro, pero si la persona adecuada apareciera, definitivamente lo consideraría”, concluyó.

Con información de LADBible