Conozca la historia de la joven sin un brazo que ha enamorado las redes sociales

Lauren, es una estadounidense que con su buen humor se ha ganado la admiración de miles de seguidores en sus redes sociales.

Esta joven de 21 años perdió su brazo en un accidente de moto.

Sin embargo, este no ha sido motivo para que no mire la vida positivamente y con humor. En su cuenta de Tinder ella publicó: “20 / 10 en personalidad, un 10 / 10 de cara y 1 / 2 en brazos”, de una forma graciosa de describirse.

“Durante un tiempo no soportaba que me hicieran ninguna broma relacionada con mi brazo. Pero luego fui yo la que empezó a contar chistes y eso es algo que me ayudó”, comentó Lauren.