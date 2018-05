Conozcamos a la Papaya Voladora - Emisoras Unidas

AVIATECA fue la aerolínea nacional e internacional de Guatemala hasta principios de los años 1990, cuando fue agregada al Grupo TACA de El Salvador, una alianza entre varias aerolíneas centroamericanas. El centro de conexión principal de AVIATECA era en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala.

Por más de 50 años fue la aerolínea nacional, y en el novedoso mundo de la aviación tuvo que modificar su flota constantemente.

La aerolínea se estableció el 14 de marzo de 1945 como Empresa Guatemalteca de Aviación S. A., abreviada a Aviateca. Sucedió a Aerovías de Guatemala, que había sido fundada en 1929. El señor Alfredo Castañeda Duarte fue uno de los fundadores y piloto. Aviateca empezó operaciones en marzo de 1946 con un Douglas DC-3. En 1961, empezaron a cubrir Miami, Florida con un Douglas DC-6 de 4 motores. Llegaron los Convair 340/440 de 2 motores para reemplazar los DC-3’s para rutas en Latinoamérica.

Una de esas adquisiciones que se realizaron a principios de los 70’s fueron British Aerospace BAC 1-11 twin jet en 1970. Un avión muy ruidoso, demasiado diría yo, pero fiel.. bastante fiel. Talvez no tan potente como el Boeing 727 que vendría después, pero como buen inglés fue un avión con mucha clase.

El color bastante singular tal como lo muestra la siguiente foto:

Debido a su color naranjapor debajo y amarillo por arriba tomo el sobre nombre de “La Papaya Voladora”.

En un blog, de la periodista guatemalteca Chachi New York, nos relata:

Después del terremoto del ’76, debido a que muchas carreteras quedaron tan en mal estado, si uno podía, pues tenía que viajar en avión para poder ir a algunos lugares de Guatemala. Mi madre tuvo necesidad de viajar a Cobán y haciendo un gran esfuerzo nos fuimos en avión. Recuerdo que ella pagó la exorbitante cantidad de 12 quetzales, por mi pasaje. En ese entonces, era mucho dinero. Me emocioné muchísimo, porque me costaba creer que estaba volando por primera vez y en !la Papaya!

Cuando regresé al colegio, llegué con la gran novedad de que había viajado en avión y nada menos y nada mas que, en la “Papaya Voladora”. Fue decepcionante porque nadie me creyó; se reían de mí, porque simplemente para todas mis compañeras de clase, viajar en la Papaya Voladora era imposible. ¿Por qué? la verdad no sé muy bien, a lo mejor yo tampoco lo hubiera creído si otra llegaba con el mismo cuento. Algunas me decían que no existía. Creo que si les hubiese dicho que me había subido al Concorde, a lo mejor lo hubieran encontrado más creíble.

Una maestra, las sacó un poco de su error, entonces me volví algo famosa. Cuando se referían a mí, decían: ” ¿La Chachi? Ah sí, la de la Papaya Voladora.