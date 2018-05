Consecuencias en tu cuerpo al no tener sexo - Emisoras Unidas

Consecuencias en tu cuerpo al no tener sexo

Existen diversas razones por las que podemos pasar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, pero sí o sí es algo que a tu cuerpo le pasará la factura en algún momento. No importa la cantidad de tiempo que lleves sin hacerlo, ya sean días, semanas o meses, eso es algo que dejará cierta evidencia en ti. Aquí te contamos qué le pasa a tu cuerpo.

Pierdes el deseo

Baja autoestima

Disfunción eréctil

Eleva los niveles de estrés

Sufre tu corazón

Bajan tus defensas

Falta de brillo en la piel

El tener sexo o no debería ser siempre una elección personal. Si no se está en pareja, esto no tiene por qué ser un impedimento para disfrutarlo. Cada persona es libre de vivir la sexualidad de la forma en que le plazca.