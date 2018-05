Consejos para ordenar y organizar tu closet - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cuando se organiza el armario solemos emplear mucho tiempo. Sin embargo, teniendo en cuenta unos simples tips, podemos optimizar el espacio y hacer esta tarea más sencilla.

Enrollar las camisetas

Eso de doblar las camisetas o ponerlas en ganchos no siempre es la mejor opción para que todo luzca ordenado. Una forma simple de acomodarlas es hacer pequeños rollos y separarlos, por ejemplo, de acuerdo al color.

Usar recipientes circulares

Algunos recipientes circulares, ya sean de lata o de plástico, pueden ser útiles para separar esos pequeños accesorios que hacen ver el armario desordenado. Tan solo basta con introducirlos en los cajones y, luego, meter en ellos las bufandas, pañuelos o cinturones.

Poner las bufandas en ganchos

Los ganchos de ropa son un elemento perfecto para ganar más espacio al organizar el armario. En este caso proponemos usarlos para colgar las bufandas, pañuelos y demás accesorios largos, ya que los hace lucir ordenados e impide que se enreden.

Acomodar en forma vertical

La opción anterior a veces no llama la atención para ordenar y organizar la ropa en el armario. Por lo tanto, es conveniente conocer otra manera de colocar las camisetas. Una forma muy simple, que además optimiza el espacio, es ponerlas en forma vertical dentro del cajón.

Colgar los jeans en ganchos de cortina

Los ganchos para la cortina del baño se pueden reutilizar como accesorio para ordenar y organizar la ropa en el armario. Aunque pareciera que solo tienen un fin, este pequeño elemento puede ser útil para colgar los pantalones de jeans.

Poner la ropa interior en cajas

Las cajas de cartón pequeñas, o incluso las cajas de madera, pueden ser útiles para clasificar la ropa interior sin dificultad. Al introducir estos complementos en los cajones del armario podemos hacer varios compartimientos para las respectivas prendas.

Debes asegurarte de que se ajusten bien dentro del mueble, para que lo puedas cerrar sin dificultades. Si lo prefieres, los puedes usar para almacenar camisetas, bufandas o cualquier otro accesorio pequeño.

Colgar las botas

Las botas son un tipo de calzado muy especial. No obstante, suelen ocupar mucho espacio cuando se almacenan dentro del armario. Para ordenarlas sin maltratar sus materiales, basta con comprar unos ganchos finos que permitan colgarlas.

Organiza tu ropa sucia

Típico, llegas a casa, te quitas la ropa y la dejas tirada por cualquier sitio. Pero eso se acabó. Cuelga una bolsa en la puerta, en la pared o coloca una cesta para la ropa. Cuando te quites una prenda sucia, inmediatamente tírala dentro.

La ropa que no usas

Te apuesto a que no usas todo lo que está en tu armario. Sabes que es verdad, pero no sabes en realidad cuales prendas son.

Para ello te recomendamos que tomes todas las perchas de ropa y las organices en un único sentido. Cuando uses una prenda, vuelve a colgar la percha, pero ahora acostúmbrate a ponerla en sentido contrario. De esta manera, cuando pase cierto tiempo, ya sabrás que prendas has usado y cuáles no, lo que simplifica la tarea de eliminarlas de tu armario.