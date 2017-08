Un contingente de karatecas nacionales al Panamericano

Compartir Facebook

Twitter

Un contingente de 12 atletas que nos representarán en el XXVIII Campeonato Panamericano sub 21, juvenil y cadetes de karate do, fue juramentado esta tarde en el Palacio de los Deportes.

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en Buenos Aires, Argentina será sede entre el 21 y 27 de agosto de uno de los eventos más importantes a nivel juvenil de esta disciplina.

“Este es uno de los torneos más importante a nivel juvenil, he ganado dos años seguidos en la categoría junior y este es mi primer año en sub 21. Me he preparado con los mejores del mundo y tengo la fe en Dios que los buenos resultados se van a dar”, comentó Chrisitan Wever.

Más de 500 karatecas de 39 países competirán en las modalidades de kata y kumite en ambas ramas.

La delegación nacional está conformada Luisa Palencia, Fernando Calderón, Denisse Wever, Pedropablo de la Roca, Carlos Chacón, Keila Durarte, María Renee Wong, María Escobar, Mario Jiménez, Chrisitan Wever, Javier Morales, Jefferson Luna y Bárbara Morales.

“Estoy muy emocionada con el Panamericano, ya que me he preparado muy fuerte. Me he fogueado con las mejores de Guatemala y eso me ha ayudado mucho, espero posicionarme dentro de los primeros tres lugares del ranking”, finalizó Morales.