Continúan desaparecidas 43 personas por deslave de California - Emisoras Unidas

Cuatro niños figuran entre los 17 fallecidos por el deslave que arrasó con parte de una exclusiva región de California, en tanto aún no se tienen noticias de 43 personas.

Todas los muertos eran residentes de Montecito, la ciudad más golpeada, y las edades van de tres de 89 años.

“Hay madres, padres, abuelos, hermanos y la lista sigue…”, dijo Bill Brown, sheriff del condado de Santa Bárbara, al que pertenece Montecito.

Los cuerpos de rescate mantenían activamente este jueves sus operaciones de búsqueda.

More than 100 homes were completely destroyed in Montecito, California, following torrential rain, flooding and mudslides on Jan 9. pic.twitter.com/EGsdDok3rC

