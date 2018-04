Continúan dudas sobre publicación de video presidencial en allanamientos a la SAAS - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El programa A Primera Hora invitó a Mario Duarte, Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, y al abogado Alejandro Balsells, integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), para conversar acerca del video que publicó el presidente Jimmy Morales en sus redes sociales, donde denuncia una aparente ilegalidad en allanamientos efectuados a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Mientras Duarte asegura que continúan las investigaciones sobre el particular, Balsells insiste en que este es un “asunto judicial”, y que debería ser un juez el que decida qué va a pasar en este caso.

MARIO DUARTE

Filtración del video y la calificación de seguridad nacional

Lo que nos compete es desde el Consejo de Seguridad Nacional, porque estamos hablando de una irrupción que no fue con buena intención. Cuando se habla de la grabación, es una investigación interna de SAAS para saber cómo va a parar ese video a las redes sociales.

Es un caso delicado porque se trata de la seguridad del Presidente. Hay qué ver cuándo fue publicado y desde cuándo lo tiene el tuitero.

Es un tema de seguridad nacional

El tema se comenzó a tratar desde 2016, se decidió elevarlo a la ONU, y tratarlo a nivel interno. Se le dio preponderancia a la diplomacia para evitar problemas. Se dijo que no hubo allanamiento para evitar que se dieran roces.

Acciones legales contra el tuitero

Estamos hablando de las garantías que tenemos como ciudadanos, del derecho a expresarnos. Cómo recibió él el material, es otro tema. Lo que nos compete es averiguar quién extrajo el video.

Pero no solo vemos al tuitero que tenga un acceso o que alguien le haya dado ese materia. En medios impresos se filtran casos que a veces están con reserva del juez. Hay una urgente necesidad de fortalecer la ciberseguridad.

Hay una serie de cosas que se vienen dando, por ejemplo, la filtración. En Guatemala está pasando, pero también ha pasado en EE.UU, con el presidente Donald Trump, donde hay grupos que han tratado de desbaratarle la Presidencia.

Están tratando de desbaratar la presidencia de Jimmy Morales

La intencionalidad que pueda haber no la podemos saber. Al video tuvieron acceso muchas personas. El Presidente se está presentando ante la población a través de las redes sociales.

Y si los empresarios que están citados hoy a tribunales confirman que hubo financiamiento electoral ilícito para el Presidente, ¿qué va a pasar?

Ese es un caso específico que lo están tratando los abogados. Yo no estoy involucrado en eso. Eso tiene que ver con el partido FCN-Nación. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el Ejecutivo y el Presidente y la SAAS pueda seguir haciendo su trabajo.

¿Qué se respira adentro de la SAAS?

Tranquilidad.

¿Sabe si el tuitero es fans del Gobierno?

Nosotros no identificamos individuos, sino eventos que puedan afectar a la nación. Si es un interés mediático en Comunicación Social hacen el perfil, como se hace con los periodistas.

Has habido de todo: el cruce de cartas Degenhart – Velásquez; allanamientos a la PGN, ofensiva en Washington… se habla de un estado de excepción…

Cualquier persona que pudiera estar sugiriendo que hay la intención de un estado de excepción, no… no hay razón para hacerlo. Tenemos dificultades como país, incluso con la inversión extranjera que no quiere venir a Guatemala. Pero aún así, con nuestros problemas, no hay ninguna razón para hablar de estados de excepción.

Su conclusión final

La percepción que podemos tener es la necesidad de informar a la población. En ningún momento el Ejecutivo se va a meter con los derechos civiles y la libertad de los ciudadanos.

Los logros que tenemos son grandes a nivel nacional e internacional, los cuales están siendo opacados por problemas coyunturales. No hay ninguna intención de coartar libertades. Tenemos trabajar para democratizar toda la institucionalidad del Estado.

ALEJANDRO BALSELLS

¿Cómo se determina un caso de seguridad nacional?

No se entiende qué es lo que está pasando. No puede haber cámaras que no tengan el portón de la SAAS. Eso lo pudieron sacar el día uno. Lo quieren sacar ahora, entonces que lo lleven al juez. Es el juez el que debe decidir y punto.

Lo que está generando es un ambiente de crispación. El gobierno no se caracteriza por su estabilidad. Cualquier cosa puede pasar.

Esta es una diligencia judicial, si hay un problema con la diligencia, entonces el juez es el que corrige.

Cómo es posible que la SAAS no tenga esas cámaras. Antes el Presidente y vocero presidencial dijeron que no hubo allanamiento y ahora dicen que sí.

No niego que el Presidente tenga diferencias con Cicig, con el MP y con los jueces. Está en su derecho. Pero luego, que use las redes para divulgar el video no es nada serio.

Este tema de judicial

La Cicig no tiene nada que ver con el allanamiento, el que llega es el MP. El juez ordena el allanamiento, el que ejecuta es el fiscal. El que corrige es el juez, la cuestión diplomática a mí me viene guango.

Un allanamiento es una diligencia judicial nacional, sobre todo porque se trata de la Casa Presidencial. Si encontraron caletas con dinero, eso ya no es noticia. La Casa Presidencial siempre se ha usado para guardar dinero en efectivo.

El Presidente no tiene que estar publicando nada en Facebook, no tiene nada que hacer con Naciones Unidas, tiene que ir al juez. Por eso se llama juez de garantías, juez contralor, sobre todo si hay videos.

Preocupa lo del tuitero

Lo que me preocupa es que un simple tuitero tenga acceso a una cámara que registra los movimientos del Presidente y el Vicepresidente. No puede haber un tuitero con acceso a cámaras presidenciales, porque si no, hay tuiteros con acceso a cualquier cosa.

Hay una filtración de un video, pero el problema es que el Presidente lo reproduce, eso sí es producto de un delito. Está bien que lo haga Juan Pérez, pero, ¡que lo haga el Presidente…! Yo creo que hay un tema de mucha cautela. Estamos en un ambiente de crispación donde se filtran videos confidenciales.

Las redes y el Presidente

Qué bueno que el Presidente usa sus redes sociales, es bueno, sin duda, pero tiene que tener cierto recato y asesoría para saber cómo usarlas… qué subir.

Hay un proceso de deslegitimación de todos los procesos de investigación. Además, está pendiente un proceso de elección de Fiscal, sobre todo porque el Presidente tiene a su hermano y a su hijo con procesos legales. El Presidente tiene que ser cauteloso en las cosas que hace.

Tuitero, defensor permanente del Gobierno

El Gobierno dio el video a uno de sus tuiteros, lo sostengo. Un tuitero que en uno de sus fans y que ha sido su defensor permanente.

Es un tema importante porque es el contexto. El que pierde es el país. El partido del gobierno eligió a un tuitero. Yo he sido víctima de calumnias e injurias en twitter. Viera usted el daño que causan las cuentas anónimas.

Lo que se ve es que desde el Gobierno hay la intención de deslegitimación de sus críticos. Aquí estamos hablando de una investigación de la SAAS. Una investigación de un portón no puede tardar 17 meses.

Su visión final

Tenemos que rescatar el tema institucional. Un llamado al Presidente a que procure esa estabilidad. Situarnos en bandos no nos lleva a ningún término.

El partido oficial tiene a un netcentero. Muchos netcenteros se dedican a la difamación y están siendo premiados.

Estar discutiendo los problemas nacionales en el redes, es algo para que la gente no entienda. La democracia exige en libre juego de ideas y la sana competencia electoral.

Ahora no hay estabilidad y no hay interés para que exista un sistema de justicia más independiente.