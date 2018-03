Contralor solicita transferencia presupuestaria y una ampliación para fiscalizar - Emisoras Unidas

Carlos Mencos, titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), dio a conocer que solicitó Q50 millones de transferencia presupuestaria y una ampliación de Q75 millones.

Fiscalización

Según el funcionario, de no contar con los fondos no se puede fiscalizar de manera inmediata. Hasta el momento no ha recibido respuesta.

Agregó que de lo contrario “tendré que cancelar contratos subgrupo 18 si eso sigue así”.

Carlos Mencos confirma que la Contraloría ya sabía de la compra de lentes por Q67 mil del Presidente.https://t.co/xoCOvfob0m pic.twitter.com/JhB2kspRUt — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 19, 2018