Corte suprema de Brasil da luz verde al encarcelamiento de Lula - Emisoras Unidas

El proceso igualmente no ha concluido y el exmandatario no irá a prisión de inmediato, sino hasta que se venza un plazo hasta el próximo 10 de abril en el que podrá apelar el fallo.

El Habeas Corpus, un recurso presentado para evitar que Lula fuese a prisión fue analizado por los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), seis emitieron su voto en contra y otros cinco a favor, en un jornada que tomó más de doce horas.

En las afueras del tribunal en Brasilia, los detractores del exmandatario reaccionaron con festejos, mientras sus partidarios recibieron la noticia abatidos o llorando.

En Brasil también hay una Suciedad Rural violenta, egoísta, clasista, evasora, terrateniente, explotadora, desestabilizadora y muy antidemocrática cuando no les gusta una medida o una persona. Tiros y balas contra la caravana de Lula… un país que se desintegra 👇 pic.twitter.com/OUDnrL7FZ6

“Es una farsa, un golpe muy grande, no acepto a Lula fuera de las elecciones, no acepto un inocente en la cárcel de ninguna manera”, dijo Maria Lucia Minoto Silva, una profesora de historia de 60 años.

El debate se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad ante una creciente polarización política en Brasil.

“El sistema penal está hecho para atrapar a los chicos pobres y no consigue atrapar a los que desvían millones por corrupción. No conseguimos atraparlos y no lo conseguiremos si cambiamos [las reglas] hoy”, había afirmado poco antes el juez Luis Barroso, quien también rechazó el recurso para que Lula evite ir a prisión.