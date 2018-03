Cosas que las mujeres odian de los hombres en secreto - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Con el paso de los años hay ciertas cualidades que permanecen en los hombres y nos hacen detestarlos un poco. Algunos son aspectos que pasan desapercibidos, otros son actitudes muy evidentes que a las mujeres les resultan desagradables. Quizá jamás te lo han dicho, pero éstas son algunas cosas que las mujeres podrían odiar de ti:

25. Quedarse con los calcetines puestos

Raspa las piernas y no es nada sexy.

24. No atender peticiones

Que te diga “así” o “aquí” y que tú hagas caso omiso.

23. Insistir cuando ellas dicen “no”

No importa si ya está desnuda en tu cama. No es no.

22. Presumir ser buen amante

Generalmente, quienes más se jactan son los que menos tienen por qué.

21. Preocuparse sólo por tu orgasmo

Y no esperar a que ella llegue también.

20. Que no tengas ambiciones

Y estés en tu zona de confort.

19. Eructar o lanzar flatulencias cuando aún no hay esa confianza

Habrá un momento en que no sea raro para ambos, pero eso lleva un proceso.

18. Mentir y ser torpe para ello

Si vas a decir que estuviste en casa de tu abuela, por lo menos pide a tus amigos que no te etiqueten en la foto de la fiesta.

17. No pedir direcciones por orgullo

Y llegar tarde a todos lados.

16. Que no te muestres sensible

Y te dé pena decirle lo que de verdad sientes.

15. Hacerte pasar por un “chico malo”

Cuando ella sabe que por dentro sólo tienes miedo de verte vulnerable.

14. Hablar mal de otras chicas

¿De verdad es algo que ella deba escuchar?

13. Insistir en que te manda a la friend zone

No es su obligación estar con alguien que no le gusta.

12. Mostrar dureza con quienes te quieren

A veces puede resultar algo grosero.

11. Actuar violentamente con una persona

Mientras tú ves “valentía”, ella ve debilidad.

10. Dar detalles íntimos de tu vida sexual

No son necesarias tantas puntualizaciones.

9. Pensar que ser amable es querer con él

Un “hola” no es igual a un “me gustas”.

8. Acercarse sólo alcoholizado

Y cuando estás sobrio, ni le escribes.

7. Ser muy entusiasta y luego, dejar de escribir

Piensa que sólo buscas crear confusión.

6. Hablarle cuando tienes problemas con tu novia

Ella lo sabe.

5. Estar sólo cuando necesitas algo

Y cuando ella lo requiere, desapareces.

4. Decir todo el tiempo que tú eres diferente

No la impactarás con eso, al contrario, es demasiado molesto, ¿sabes a cuántos más ha escuchado decir lo mismo?

3. Escucharlos decir “feminazi”

¿De verdad aún no te queda claro lo absurdo de ese término?

2. Que al charlar, sólo veas sus senos

Su cara está arriba.

1. Mansplaining

O sea, ¿tú le vas a explicar lo que ella quiere decir?