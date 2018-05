Cosas que saber antes de regresar con esa persona que te fue infiel - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Sabemos que puede ser mala idea, pero tal vez funcione…

Si no quieres salir lastimado otra vez, tienes que tener en mente que quizá nada volverá a ser igual.

Que te sean infiel en una relación es cuestión de suerte.

En uno de cada tres matrimonios existe infidelidad. Esto significa que si decides casarte, hay el 30 % de probabilidad de que engañes a tu pareja o ella a ti.

Visto desde forma científica, es un índice de probabilidad muy alto, que de hecho se hace más común cuando existe sólo una relación de noviazgo o “algo casual”. Asimismo, la llegada del Internet y de las aplicaciones para conocer personas ha hecho que cada vez sea más común. Tanto así que cada vez nos vemos más dispuestos a perdonar a alguien que fue infiel.

Así que es posible que en algún punto nos veamos en la posición de darle otra oportunidad a alguien que traicionó nuestra confianza. Sin embargo, hay que considerar algunas cosas antes de hacerlo, ya que podríamos no estar listos y todo podría ser peor.

No lo hizo porque no te quiere

Probablemente pienses que se fue con otra persona porque no te quiere lo suficiente o porque le faltó algo, que no le diste lo que quería. No es así. En la mayoría de los casos la gente es infiel sólo porque se le presenta la oportunidad. De igual forma, el sexo no es igual al amor, así que quizá lo hizo porque “tenía ganas”. Eso no es una justificación, pero demuestra que por lo general no hay sentimientos involucrados, ya que si los hay, es un poco más difícil de solucionar, pero con el esfuerzo suficiente cualquier relación puede prosperar.

Puede que nada sea igual… pero quizá sea mejor que antes

En definitiva no será igual porque ya hubo una separación y existirá un periodo de recuperación en el que ambos construirán de nuevo la confianza que tenían. Sin embargo, está el riesgo de que las cosas sean incómodas, pero si logran superar los problemas y salir adelante puede que todo sea mejor y que incluso sean más abiertos, hablen más sobre lo que quieren en todos los aspectos y entren en un nuevo “nivel” de la relación, libre de miedos e inseguridades.

Tal vez nunca cambie

Existe ese riesgo. Quizá se encuentra en sus genes o no puede resistir su impulso sexual. Ese riesgo existe, pero también puede pasar que haya aprendido y no vuelva a hacerlo. De cualquier forma, tienes que eliminar ese pensamiento y dejar de dudar. Si lo hace, no es tu culpa, y ya decidirás si lo perdonas o no. De nada sirve hacerse falsas esperanzas creyendo que súbitamente cambió, pero tampoco ayuda verlo como un caso perdido. El amor es mucho más complejo.

El recuerdo te atormentará si no lo superas

cosas que debes saber antes de regresar con un infiel 5

Si decides volver, necesitas dejar todo el pasado atrás. Si el recuerdo regresa en cada discusión y se convierte en un arma, nunca podrán avanzar y ese pensamiento nunca te abandonará, por lo que jamás podrás perdonar a esa persona por más que se esfuerce. Eso impediría una maduración en su vínculo y sólo los separaría más.

No tienen que hablar de todo

Si estás considerando regresar con esa persona, quizá sentirás el impulso de preguntarle por qué lo hizo y de pedir detalles sobre lo sucedido. No existe una peor idea. Aunque puede que les sirva, es más recomendable olvidarlo, ya que si te enteras de más, podrías tener más dudas, la imagen de esa persona con alguien más despertará el sentimiento de traición y te hará pensar en lo que la hizo separarse de ti. Es mejor perdonar, olvidar, y comenzar desde cero.

Todo está en la confianza

Tienes que deshacerte de tus inseguridades. Quizá tengas el impulso de revisar su teléfono o de analizar todos sus movimientos para saber si te está engañando de nuevo, pero como mencionamos —sin olvido no hay un perdón definitivo—. Lo mejor que puedes hacer es seguir construyendo la confianza, recordando que no importa cuánto lo observes, si decide engañarte, no hay nada para evitarlo, y al final nunca será tu culpa.

Todo está en el perdón y en olvidar. Claro, es difícil volver a creer en alguien que nos engañó pero debemos ver el caso desde todas las perspectivas para saber si es buena idea hacerlo o si es mejor dejarlo todo en el pasado y encontrar a alguien más. Si decides volver, será un camino difícil y lleno de dudas, pero debes aceptar que si te es infiel o no, no depende de ti, y si lo hace, sólo es cuestión de mala suerte.