Coutinho: “Ronaldinho era mi ídolo” - Emisoras Unidas

El brasileño repasa su trayectoria en la vida y en el fútbol en una entrevista de carácter íntimo

“Soy una persona tranquila, que trabajo mucho por mis sueños, para conseguir las cosas que quiero. Soy una persona muy dedicada al fútbol, que es mi pasión”.

“Mi padre siempre trabajó mucho para que no nos faltara de nada. Mi madre se quedó más en casa cuidando de las cosas. Tengo dos hermanos, uno que ya vivía fuera de casa y otro que vivió con nosotros durante mucho tiempo. Comencé a jugar a fútbol sala en Vasco de Gama desde los 6 años. Era nuestra vida. Mis padres vivieron mucho fútbol. Me llevaban a todos los partidos que jugaba. Mi padre siempre me apoyó mucho”.

El fútbol sala y el paso al fútbol

“Es un deporte que ayuda mucho porque los espacios son cortos y tienes que controlar muy bien la pelota y pensar más rápido. Ayuda mucho a los jugadores. Fue difícil para mí el cambio de dejar el futsal para pasar al campo, como se dice en Brasil, pero ya es pasado. Entrenábamos dos o tres veces a la semana a fútbol sala por la noche y jugábamos los domingos. Era una gran fiesta para los niños. Éramos muy pequeños. Luego crecí y comencé a combinar los dos deportes, el futsal y el campo, por la mañana y por la noche, entrenando y jugando. Así todos los días porque no quería dejar el futsal, pero hubo un momento que tuve que parar y decidirme por el fútbol de campo”

Steven Gerrard y Luis Suárez

“Siempre hablo de él con un cariño especial. Aprendí mucho de Steven al ver que era una persona normal pese a ser un ídolo mundial y un jugadorazo. Me ayudó mucho Y de Luis no tengo nada que decir, somos amigos y ha demostrado al mundo el futbolista que es, fuímos muy felices jugando juntos. El castellano, por ejemplo, no lo hablo muy bien, pero lo entiendo casi todo gracias a la convivencia con Luis Suárez”

Los brasileños de la historia del Barça

“Ronaldinho siempre fue mi ídolo. Siempre lo he dicho. Todos los brasileños que pasaron por el Barça fueron grandísimos jugadores y construyeron una historia, pero Ronaldinho fue mi ídolo”.

Los tatuajes

“Tengo muchos. El que más me gusta es el de mi hija. Tengo el nombre de mi mujer y el de mis padres, que fueron los primeros que me hice. También esta frase que creo que en español es ‘Nunca dejes de soñar’. Tengo muchos que me gustan. Y el de Minnie, que también lo lleva mi mujer porque le gusta a nuestra hija”.