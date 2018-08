"Crazy Rich Asians" encabeza las taquillas norteamericanas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La comedia romántica “Crazy Rich Asians”, primer filme de Hollywood con un casting totalmente asiático, encabezó las taquillas norteamericanas este fin de semana, según cifras provisorias publicadas el domingo por la sociedad especializada Exhibitor Relations.

El largometraje, adaptado del libro homónimo escrito por Kevin Kwan (2013), recaudó 34 millones de dólares desde su estreno el miércoles, 25,2 millones de ellos solo en el fin de semana.

En esta comedia romántica de una factura muy clásica, Rachel Chu (Constance Wu), neoyorquina de origen chino y profesora en la universidad NYU, acepta viajar a Singapur para visitar a la familia de su novio, Nick Young (Henry Golding).

Allí descubrirá que Nick es el heredero de una familia de promotores inmobiliarios de origen chino, una de las familias más ricas de Asia, y se verá inmersa en un medio del cual ignora todo.

“The Meg”, en la que la estrella británica Jason Statham interpreta el papel de un buzo de rescate que intenta salvar a científicos -a bordo de un submarino en las profundidades- del voraz ataque de un tiburón prehistórico, obtuvo 21,2 millones de dólares (83,8 millones en dos semanas) y fue relegada al segundo lugar.

“Mile 22”, un nuevo thriller con Mark Wahlberg, se ubicó en el tercer lugar, con 13,6 millones de dólares.

Con 10,5 millones de dólares recaudados, la película de aventuras prehistóricas “Alpha”, otro estreno, compartió la cuarta ubicación con “Mission Impossible: Fallout”, la nueva entrega de la saga, nuevamente con Tom Cruise en el papel protagónico, que lleva 180,7 millones de dólares en cuatro semanas de presencia en las pantallas norteamericanas.

A continuación los cinco filmes restantes del Top 10:

6 – Jean-Christophe & Winnie” (8,9 millones, 66,9 millones en tres semanas)

7 – “BlacKkKlansman” (7 millones, 23 millones en dos semanas)

8 – “Slender Man” (5 millones, 20,7 millones en dos semanas)

9 – “Hotel Transylvania 3” (3,7 millones, 153,9 millones en seis semanas)

10 – “Mamma Mia! Here We Go Again” (3,4 millones, 111,2 millones en cinco semanas)