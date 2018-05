Crematorio causa indignación al poner multas a dolientes - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un crematorio ha sido acusado de ‘beneficiarse de los deudos’ porque impone multas a los dolientes cuando los servicios funerarios son más de cinco minutos o más.

El mes pasado, una mujer de Devon celebró el funeral de su compañero en North Devon Crematorium y no sabía que habían repasado el espacio asignado de 30 minutos hasta que recibió una multa de 238,06 euros.

Su dolor fue tan intenso el día en cuestión que no recuerda cuánto tiempo pasó el servicio, pero cree que no fue demasiado largo, y afirma que no había otra familia esperando que el servicio finalice ya que el crematorio tiene dos capillas, informa DevonLive.

Sin embargo, no todos los crematorios en el condado emiten multas, porque les permite a las familias más tiempo.

La mujer, que pidió no ser identificada, dijo: “La amenaza de una multa es casi como chantajear a las familias para que reserven un doble turno, es indignante que se beneficien del dolor”.

Actualmente, la mayoría de los servicios funerarios se llevan a cabo en un crematorio y, por lo tanto, el tamaño de las congregaciones es mucho mayor, por lo que algunos crematorios han optado por permitir que se prolonguen los servicios.

La decisión de imponer multas cuando el desbordamiento de los servicios fue realizada por el Comité Conjunto de Crematorios de North Devon en 2013.

Se puede imponer un cargo después de un rebasamiento de cinco minutos, y hay una brecha de 10 minutos entre los servicios.

Fuente: Daily Mirror