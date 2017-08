Cristiano: “De injusticia en injusticia, nunca me derribarán”

El portugués se pronunció a través de sus redes sociales después de conocer la decisión del TAS de mantener la sanción

Cristiano Ronaldo subió una foto en su cuenta de Twitter quejándose de la decisión del TAS de no rebajar la suspensión para los próximos cinco partidos tras ser expulsado en la ida de la Supercopa de España frente al Barcelona: “Otra decisión incomprensible. De injusticia en injusticia, nunca me derrumbarán. Y como siempre, volveré más fuerte que nunca. Gracias a todos los que me han apoyado”, escribió el portugués en sus redes sociales.