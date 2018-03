Cristiano Ronaldo: “¿Comandante? Me gusta”

El portugués aseguró que “me gusta liderar y dar ejemplo”.

Cristiano Ronaldo sigue presentando sus nuevas botas Nike que la marca deportiva ha hecho para homenajear el liderazgo de Cristiano Ronaldo en Portugal.

A Cristiano le recuerdan lo que dijo Blatter, ex presidente de la FIFA, comparándolo con un comandante. “El comandante”, dijo Cristiano entre risas, para añadir que “me gusta esa palabra, significa líder, poder y me gusta ese sobrenombre. Me gusta liderar y dar ejemplo”.