¡Expulsado Cristiano Ronaldo! Esto fue lo que sucedió - Emisoras Unidas

El colegiado alemán Felix Brych le expulsó tras consultar con su árbitro de línea de fondo después de una jugada en la que Ronaldo tuvo un encontronazo con Jeyson Murillo y, tras caer el central del Valencia al suelo, el luso hizo un gesto para cogerle la cabeza para levantarle.

Tras ver la cartulina, el luso se tiró al césped y se desgañitó asegurando que no había hecho nada. Más de dos minutos tardó en abandonar el terreno de juego y cuando lo hizo fue consolado por Marcelino García Toral, técnico del Valencia.

Desde que pisó Mestalla, Ronaldo fue foco de las críticas de la afición local, que celebró con entusiasmo una expulsión que le puede impedir enfrentarse en la próxima jornada al Manchester United.

⚽️ Valencia vs Juventus | Cristiano Ronaldo (Red Card) 30′ pic.twitter.com/6IvPxsmpE1

Al momento, el árbitro mostró tarjeta a Cristiano quien tuvo que abandonar el campo con lágrimas.

“No he hecho nada, no he hecho nada”, explicó Cristiano a Marcelino García Toral, entrenador local, mientras se marchaba camino de los vestuarios. Se trata de la undécima expulsión en la carrera de Cristiano, la primera en la Champions después de 158 partidos.