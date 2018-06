Criticas hacia Eminem por el uso de efectos de sonido de disparos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Durante su set en Bonnaroo, Eminem utilizó efectos de sonido muy realistas de disparos con arma de fuego, lo cual ha tenido fuertes consecuencias para el rey del rap, pues enfrenta ahora fuertes críticas

Tal y como lo reporta Billboard, los fans presenciando el show de Marshal Mathers, popularmente conocido como Eminem, en la 17 edición del festival Bonnaroo en Manchester, Tennessee, entraron en pánico cuando se escucharon fuertes explosiones durante la presentación de su sencillo del año 2000 titulado “Kill you.”

Luego del incidente en Las Vegas el año pasado, en el cual varias personas murieron en el Harvest Festival en la Ruta 91, la decisión artística de Eminem ha sido ampliamente criticada y denominada “de mal gusto e irresponsable” por quienes estuvieron presentes. Una persona que atendió al festival de Bonnaroo indicó “Nunca me había sentido tan traumatizado y a punto de entrar en pánico. Esto es completamente inapropiado”

Otras personas han volcado sus opiniones en las redes sociales.

Algunos fans han defendido a Eminem alegando que la fuerte explosión que se utilizó no fue de hecho un efecto de sonido de disparo, sino que la explosión que se escucha con el uso de pirotecnia, algo muy común en conciertos y en presentaciones del rapero.

Una popular figura en redes sociales llamada Andrea Russett tuiteó:

“Odio decirlo, pero siendo alguien que sufre moderadamente de Desorden de Estrés Post Traumático, fue extremadamente irresponsable y desagradable –de parte de Eminem– terminar canciones con el efecto de sonido del disparo de una escopeta. Crecí amando a Eminem y su música, pero me conmocioné hasta el punto de llorar. Escuchar un efecto de sonido de bala y ver a la multitud caer al suelo por instinto no es divertido, lindo o entretenido. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. Esto no es divertido ni algo sobre lo que se puede bromear”.

Otros Tuits de quienes estuvieron presentes dicen:

“Volvió a suceder de nuevo. 3 veces. Salimos del área del concierto y aún suena tan real a la distancia y todos se tiraron al suelo otra vez. Todos estamos temblando. NO ESTÁ BIEN EMINEM.”

“No importa si Eminem ha tenido efectos de disparos en el pasado, la gente estaba realmente asustada y conmocionada por cuán real suena”

Quienes defienden a su ídolo musical han dicho que Eminem ha usado estos efectos por más de 6 años.

Mientras tanto fue confirmado que un hombre fue encontrado muerto en su carro durante el festival el pasado 8 de junio. La causa de muerte no ha sido determinada. Los organizadores de Bonnaroo dijeron en declaraciones oficiales: “La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad más alta, nuestras condolencias van hacia sus familiares y amigos.” en referencia al fallecido.