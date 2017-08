Por críticas de su iglesia, elimina una foto de Instagram

Compartir Facebook

Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera decidió eliminar una fotografía de su Instagram, luego de cientos de críticas que recibió de parte de varios miembros de su iglesia.

Rivera lucía un vestido con un pronunciado escote, lo que molestó a los miembros de la iglesia, quien prefirió eliminar la siguiente fotografía de su Instagram.

“Borré la foto, la de anoche, es que en verdad me cansan. Me cansa que se pongan a alegar unos con otros. No es que me canse porque me critican, no me importa lo que dice la congregación, no me importa lo que dice la Iglesia, no me importa lo que dice el mundo. Si son comentarios muy buenos o si son comentarios malos no me van a mover”, expresó Rosie en una historia de Instagram.

Sus seguidores consideraron que va en contra de su forma de ser, de su imagen y de su cristianismo; sin embargo, la hermana de la cantante de banda, siempre comparte sensuales fotografías.

KISS … Keep It Simple Sweety 😉 our baby @chiquisoficial rocked it. Proud of her 🙂 ruling in a man’s world. #ootn Tap for fashion info. Una publicación compartida de Rosie Rivera / Sister Samalia (@rosieriveraoficial) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 11:45 PDT

5 semanas después del nacimiento de Elias M Flores 🙂 dress: @MaravillasBoutique Una publicación compartida de Rosie Rivera / Sister Samalia (@rosieriveraoficial) el 18 de Nov de 2016 a la(s) 6:25 PST

Rosie presume de ser una fiel cristiana y predicadora de la palabra de Dios, por lo que no todos vieron con buenos ojos dicha imagen.