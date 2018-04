Crónica de una lectura olvidada - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Gabriel García Marquez

Hoy se conmemora el 4 aniversario de la muerte de uno de los escritores más grandes de Latinoamérica, El Gabo, como le decían sus amigos. Premio Nobel de literatura en 1982 y creador del realismo mágico, aunque hay amigos personales quienes opinan que fue nuestro también premio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias quien inicio con este movimiento literario.

Lo cierto es que en los últimos años, no se si a nivel mundial, pero en Guatemala sí, se ha perdido el poco hábito por la lectura. Guatemala carece de estadísticas sobre este tema, pero algunas fuentes relacionadas con la educación, la cultura y el mundo de los libros afirman que de cada 100 chapines solo 1 lee por placer, el resto lo hace por obligación.

(Aquí les dejo el link sobre tips para mejorar el hábito de la lectura. https://www.entrepreneur.com/article/274561 )

Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) Chile es el que más lee por habitante, con 5.4 libros al año, seguido de Argentina, con 4.6 obras anuales. http://cerlalc.org/

En su boletín de agosto de 2017, Cerlalc, afirma que el 23% de los títulos registrados en América Latina en el 2016 se publicaron en forma digital.

http://cerlalc.org/es/noticias/cincuenta-mil-nuevos-titulos-digitales-fueron-publicados-en-2016/

Yo me inicie como todos los de mi generación en la lectura por obligación, en el colegio, pero me gusto y poco a poco le fui tomando placer. He leído de todo, tanto libros físicos como en versión digital, pero he de confesar que sigo prefiriendo el papel, la textura, el olor me brinda una sensación diferente como de complicidad no solo con el libro, sino con la historia que leo.

No he contabilizado en cuantas historias me he sumergido, con cuantos personajes me he identificado y odiado, pero si les puedo comentar que de Gabriel García Márquez he leído 11 libros:

Y volveré a releer El amor en los tiempos del cólera, que he de confesar que me gusta más el libro que la película.

Otro día les cuento sobre los escritores chapines que he leído.

¿Y tú, qué libros de has leído, qué tipo de lectura prefieres?

Me gustaría recibir recomendaciones de libros para leer.

JJ Barrios.