¿Cuánto recibió el Gobierno de Odebrecht por fianzas de proyecto carretero? - Emisoras Unidas

La constructora brasileña Odebrecht entregó al Gobierno las dos fianzas que tenía pendientes, para liberar los trabajos en la CA-2 Occidente, que corresponden a la ruta comprendida entre Cocales, Suchitepéquez, y Tecún Umán, San Marcos, informó el Ministro de Comunicaciones, Aldo García.

El funcionario detalló que las fianzas son de conservación de obras y la de saldos deudores a la Comisión Receptora y Liquidadora de Proyectos de la Dirección General de Caminos. Según García, el próximo viernes 23 de marzo se recibirá las ofertas.

La empresa Odebrecht debió pagar las citadas fianzas el 19 de enero, pero no lo hizo. En aquella fecha, el ministro Aldo García informó que se trataba de US $79 millones (unos Q900 millones) por no haber terminado el proyecto carretero entre Cocales y Tecún Umán.

El Ministro había dicho que no, pero el Presidente dijo que sí

Pese a que momentos antes el Ministro de Comunicaciones había afirmado que Odebrecht aún no había hecho efectivas las fianzas, en Escuintla, el presidente Jimmy Morales anunciaba que podrían reanudarse los trabajos en el tramo carretero.

Morales dijo que los trabajos en la carretera CA-2 Occidente llevan cuatro años detenidos, pero que “gracias a la entrega de esas fianzas” el Gobierno de Guatemala podrá dar mantenimiento a los tramos en los que no trabajó la empresa, pero sin identificar los montos.