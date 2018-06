¡Cuidado con tu mal humor! - Emisoras Unidas

Tus hábitos alimenticios han cambiado: Así como lo leer, estos cambios de hábitos, para que lleguen a ser una alarma real de que algo más te podría estar pasando, tienen que ser extremos. Por ejemplo la alimentación o el hambre que tengas, puede ser que de un día para el otro comes cada vez menos.

Tienes problemas de sueño: Ese también es otro de los síntomas claves, si de pronto no puedes dormir bien, o al contrario…duermes cada día más, y te sientes muy cansada, podría ser que tu estado de ánimo esté por los suelos. Trata de hacer ejercicios de relajación y respiración, toma té relajante, toma una ducha y trata de concentrarte en tu bienestar.

No te interesa el sexo: Otra de las señales es que tienes poco interés en la intimidad o nada. Cualquier cambio extremo es un signo de tus cambios de humor; toma en cuenta cuál es tu nivel de deseo generalmente, y ante eso compara. Recuerda que no se trata de obligarte y ceder, se trata de encontrar una solución al respecto para que estés bien, y tus seres queridos te ayudarán a lograrlo.

No puedes verte en el futuro: Otra de las señales más obvias es que no tienes una motivación clara, de hecho no esperas nada, ni tienes metas que cumplir. Es muy difícil que algo realmente te ilusione, y menos tendrás la capacidad de esperar algo en el futuro.