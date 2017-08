Da a luz una niña de 10 años víctima de violación en India

Compartir Facebook

Twitter

Una niña de 10 años, víctima de violación, cuya petición de aborto fue rechazada por el Tribunal Supremo indio, dio a luz a una niña, informó el jueves una fuente médica.

La menor, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales, fue violada en varias ocasiones por su tío, que fue arrestado por violación múltiple.

El mes pasado los padres de la niña acudieron a la mayor instancia judicial del país para que le permitieran realizar un aborto tardío, pero la solicitud fue desestimada.

En India, el aborto solo está autorizado después del plazo de 20 semanas en los casos en los que está en peligro la vida de la madre o del bebé.

–

“Dio a luz por cesárea hoy [jueves]. Ambos, la niña y su bebé se encuentran bien”, dijo por teléfono a la AFP el doctor Dasari Haris, desde la ciudad norteña de Chandigarh.

“La operación transcurrió sin incidentes. No hubo complicaciones en absoluto. El bebé pesó 2,2 kilos y se encuentra en la UCI neonatal por ahora”, agregó.

La agencia de noticias The Press Trust of India informó de que la niña no sabía que había dado a luz y que los padres decidieron entregar al bebé en adopción.

Los padres contaron a la menor que tenía una piedra en su estómago y que se había sometido a una operación para extirparla, según la misma fuente.

India cuenta con un triste récord de agresiones sexuales a menores con 20.000 violaciones o agresiones sexuales en 2015, según las cifras del gobierno.

Con información de la agencia: AFP