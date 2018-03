Daddy Yankee sorprendió a su esposa con este regalo de aniversario - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Daddy Yankee sorprendió a su esposa al darle un magnífico detalle por su aniversario de bodas. La pareja lleva 23 años de matrimonio.

Una relación estable

“Porque un Jefe necesita una buena Jefa. Con la bendición de Dios, Aniversario #23”, fue el comentario que acompañó la imagen.

Mireddys González no dudo en agradecer en su cuenta de Instagram el romántico momento de celebración y la sorpresa que el cantante le tenía preparada.

“Thank you my love. 23 y contando…..LOVE YOU QUIEN DIJO QUE NO SE PUEDE? #celebrando #aniversario23 #teamo #DIOSESBUENO #loqueDIOSunenoloseparaelhombre”, agregó la mujer.

Daddy Yankee a sus 17 años tomó la decisión de unir su vida al lado de Mireddys, matrimonio que ha dejado tres hijos: Jessaelys, Yamilet y Jeremy.

