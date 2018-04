Danna Paola luce sensual tatuaje en zona íntima. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Danna Paola fue una de las famosas que aprovechó las vacaciones de primavera para ir a la playa, asolearse y compartir algunas fotos con sus seguidores.

Luciendo sus trajes de baño completos, la actriz de 22 años presumió su torneada figura con sus 4,8 millones de seguidores. Pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue su tatuaje cerca de su zona íntima, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. “Eres una diosa. te has convertido en una mujer fascinante”, “¡Qué tatuaje!”, “¡Ay, caray eso es sensual”, etc.

“Libertad”, escribió Danna Paola en la publicación que alcanzó más de 346,000 likes en pocas horas.