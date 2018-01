Danna Paola recupera su teléfono - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Danna Paola reveló que le fue devuelto su iPhone X, perdido en días pasados durante la promoción de su nueva película “Lo más sencillo es complicarlo todo”.

La actriz mexicana había recurrió a las redes sociales para pedir que le regresaran el teléfono.

Danna Paola confirmó en su cuenta de ‘Twitter’ que su móvil había aparecido y que lo tenia de vuelta con ella.

Estoy nerviosa, al parecer todavía existe gente honesta…! 🙏🏻😱 mi iPhoneX cuál “mi pobre angelito” está extraviado en algún lugar de mi bonita CDMX… — Danna Paola (@dannapaola) 18 de enero de 2018

Incluso publico un ‘Gif’ de la película ‘Mi pobre angelito’ y escribió ‘Flash informativo, Kevin volvió a casa’ haciendo referencia a la película cuando el protagonista regresa después de haber estado perdido varios días.

La persona que llevó el dispositivo a las oficinas de la cantante no pidió recompensa y quiso que su nombre quedara en el anonimato. ‘No me interesa quién haya sido, pero en verdad se lo agradezco con todo mi amor. Esa persona no pidió recompensa, no quiso nada… Y eso habla más que cualquier cosa’, expresó en sus historias de Instagram.