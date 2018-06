¿De niño te enamoraste de algún personaje? si te enamoraste de Bulma esto es para vos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Probablemente te dé pena contar que uno de tus crushs de la infancia fue un personaje de caricatura. Pero no te preocupes, no eres el único, de hecho, es algo bastante común.

La variedad de personajes de los que te pudiste enamorar es muy amplia, y seguro tú tenías a tu favorito; entre ellos podemos mencionar a las chicas de Dragon Ball que, la verdad, son muy sensuales, incluso para un niño…

¿Qué tal Bulma en su traje de conejita? Claro, ahora la ves a tus 40 años y te parece atractiva, pero eso es porque ya eres un chavorruco algo perverso; en el caso de los niños, es parte de su desarrollo sexual, lo cual es perfectamente normal, aunque muchos se espanten con esto.

De acuerdo con el Centro de Salud Infantil Neumors, basados en varias teorías que lo sustentan, a partir de los dos o tres años los niños empiezan a desarrollarse en la esfera de identidad sexual, es decir, a diferenciar si son varones o mujeres; claro, primero por las diferencias biológicas, pero la cultura tiene una influencia muy importante en este proceso.

Esto es en una fase muy temprana, pero a partir de los seis años aproximadamente se empiezan a cuestionar más por estos temas, por ejemplo: ¿de dónde vienen los niños?, y ese tipo de preguntas.

Además, a esta edad comienzan con juegos de género y es aquí cuando la televisión y el Internet pueden influir de forma importante en su desarrollo, incidiendo en sus conductas a través de la estimulación (en ocasiones excesiva) de la sexualidad, vía estos medios.

Lo que aparece en las series animadas que ven los niños les servirá como referente de lo que es la vida en pareja, claro, sin dejar de lado lo que ven en casa, por eso es tan importante estar pendientes de qué es lo que están viendo nuestros hijos.

A través de estas historias, los niños aprenden a socializar en este tema y también van identificando sus preferencias y patrones de conducta. Algunos psicólogos recomiendan que los niños no vean televisión o no entren a Internet, pero en el mundo actual eso es prácticamente imposible; lo que se puede hacer es mantener vigilancia sobre ellos y no permitirles que abusen del tiempo que pasan en esta actividad.

Los tiempos han cambiado y para nada son iguales las caricaturas que ahora ven los niños, en comparación a las que viste tú: hoy hay mayor violencia y más contenidos de índole sexual.

Recuerda que la televisión y el Internet no son los que deben educar a tus hijos, sino tú, así que asume esa responsabilidad y mantente atento al tipo de programas que ven. Existen buenas opciones educativas que son divertidas, solo basta con que tú los intereses en ellas y, bueno, si en algún momento se enamora de un personaje no te espantes, es perfectamente normal e, incluso, tú lo viviste, ¿o ya no te acuerdas?