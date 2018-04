¿De qué forma nos pueden ayudar las canciones tristes? - Emisoras Unidas

En otras oportunidades les he mencionado un par de canciones que me han servido para superar una ruptura amorosa; y es que la música es terapéutica y tiene muchos beneficios. Pero quién diría que las canciones tristes nos pueden ayudar en algo, de hecho, cualquiera pensaría que no. Sin embargo, los expertos dicen que sí…sobre todo si se trata de un momento tan triste.

¡Y es que resulta que, según investigaciones, llorar con canciones tristes nos ayuda a superar más rápido una ruptura amorosa! Es más, según el estudio publicado por Scientific Reports, llorar con canciones tristes nos hará sentir mejor y más felices. Los investigadores explicaron que llorar sin control al ritmo de música deprimente hace que provoquemos sentimientos de placer y estemos menos estresados.