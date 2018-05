Deadpool se burla de los Avengers y pide que no hagan spoilers - Emisoras Unidas

Deadpool se burla de los Avengers y pide que no hagan spoilers

Compartir Facebook

Twitter

Deadpool se burló de la película Avengers: Infinity War con una ridícula advertencia de spoiler dirigida a “los fanáticos más grandes del universo”.

Wade Wilson se puede sentir un poco aislado del universo de Marvel ya que su secuela Deadpool 2 se estrenará a mediados de mayo. Pero todavía está aprovechándose del equipo de los Avengers con una advertencia súper sarcástica contra el spoiler.

“Nos hemos embarcado en la gira mundial de ‘Deadpool 2: Es Masomenos Su Culpa. Casi todos los que participan en la película han dado su máximo esfuerzo en los últimos dos años, manteniendo el más alto nivel de súper secretos, como cuando David Blaine atrapa balas con la boca. Y la mezcla secreta de 11 hierbas y especias en el delicioso bigote del coronel Sanders”.

“Solo algunas personas conocen la verdadera trama de la película. Uno de ellos no es Ryan Reynolds. Pedimos que cuando veas Deadpool 2, no digas nada sobre lo divertida que es la película. Porque sería lamentable arruinar el hecho de que Deadpool muere en esta. Es broma. No es broma. ¿Broma?”

Y lo termina con el hashtag: #WadeWilsonDemandsYourSisterSorryStupidAutoCorrectSilence. (Wade Wilson demanda tu hermana perdón estúpido autocorrector silencio)

Los directores de Avengers: Infinity War, Joe y Anthony Russo, tuvieron un gran revuelo a principios de abril cuando lanzaron un mensaje en Twitter pidiendo a los fanáticos que no arruinaran la película para otros, y lo terminaron con el hashtag #ThanosDemandsYourSilence (Thanos demanda tu silencio).