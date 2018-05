¿Deben exfiscales participar en política? “La idea es debatir el tema”, dice vocero de la UNE - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La exfiscal Thelma Aldana manifestó en Madrid, España, su interés por participar en política para luchar contra la corrupción en Guatemala, siempre y cuando encuentre una plataforma al margen de “la política partidista tradicional”.

De inmediato, la excandidata presidencial Sandra Torres sugirió en las redes sociales que se legisle para prohibir que exfiscales y exfuncionarios judiciales participen en política partidaria por lo menos hasta cuatro años después de entregar el cargo.

Para platicar al respecto, el programa A Primera Hora contactó por la vía telefónica al vocero de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Édgar Rosales, quien enfatizó en que la idea es sacar a debate el tema.

¿Cuál es el motivo para que Sandra Torres publicara su mensaje?

Ese mensaje lo conversamos con ella y con dos abogados del partido. Entendemos que en Guatemala la política se ve, a menudo, superficialmente. Esto tiene un fondo, es una propuesta seria. Sandra Torres está clara de que la ley no es retroactiva, que la licenciada Thelma Aldana tiene derecho a participar, pero también está consciente de que se percibe que anuncia su intención respaldada en un trabajo previo.

Quiero reconocer el esfuerzo que hacen en Emisoras Unidas al invitar a panelista para que discutan el asunto, porque eso es lo que se pretende. Que se lleve a debate el tema. Es para depurar situaciones que puedan incurrir en el uso de los recursos del Estado para financiar política.

¿Qué la motivo para hacer ese comentario?

Pues, eso. Un primer intento de poner sobre el tapete un tema que ha permanecido invisible, marcando una distancia con los grupos que cuestionan a Thelma Aldana.

Nosotros no vemos problema en que ella ejerza su derecho, pero vemos a futuro para que esto se debata y se legisle en el momento preciso. Es un tema de rango constitucional.

Eso es el fondo: debatir, analizar, como debe ser todos los temas que nos afectan en la sociedad.

Reacciones políticas

En A Primera Hora también participaron los exdiputados Aníbal García y Álvaro González Ricci, quienes opinaron al respecto.

Aníbal García

¿Cuál es su reacción ante el comentario de Sandra Torres?

Yo reacciono, ante lo que plantea Sandra Torres, en sentido contrato. El sistema de partidos no ha sido capaz de generar su propia dinámica política e institucional y ha dejado la posibilidad para que personas como Thelma Aldana, para algunos buena persona y, para otros, mala, se convierta como referente para un futuro proceso electoral, aunado a que no tiene ninguna limitación para participar.

Hoy tenemos que aceptar que alguien que hizo bien su trabajo se convierta en un referente electoral. Igual pasaría con un contralor, un Procurador, una persona que tenga un buen comportamiento…

El tema de fondo es que en este momento la sociedad está pidiendo a gritos un cambio de timón… que la política se haga de otra forma. En todo caso hay que estar vigilante a si la exfiscal quiere participar para satisfacer su ego, o por un proyecto que sea un parte aguas en el esquema político nacional.

Hay que dejar claro que la Constitución, en su artículo 186, dice quiénes no pueden optar a una candidatura presidencial y marca como requisito la edad de 40 años de edad.

Álvaro González Ricci

¿Cuán legítimo es criticar que alguien haga un buen trabajo y eso le sirva como plataforma política?

Es un paso lógico. ¿Qué queremos? Funcionarios con capacidad para hacer las cosas.

En este caso particular, el gobierno no es solo del Presidente. Otra vez. La corrupción es el cáncer del país por lo cual no podemos salir adelante. Hace falta resolver problemas relacionados con la educación, la salud, la seguridad. La corrupción es una consecuencia, más que una causa.

Con la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, que señala que solo hay tres meses para hacer campaña, que marca un techo presupuestario de US $34 millones, en que nadie quiere dar un centavo por ningún partido y cuando la gente tiene miedo de participar, los partidos ven en Aldana a una fiscal que ha hecho campaña, no como candidata, pero sí como fiscal, fortaleciendo su imagen personal.

Hay competencia desleal, la fiscal lleva años haciendo promoción, pero los partidos solo tienen tres meses. No es tanto que estén temerosos de que llegue a la Presidencia.