Decisión de trasladar embajada a Jerusalén fue sin presiones de EE.UU. dice Canciller - Emisoras Unidas

La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, dijo que la decisión de trasladar la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén fue “soberana y sin presión de Estados Unidos”.

Las declaraciones de Jovel se dan luego de que el presidente Jimmy Morales diera a conocer el trasladado de la Embajada a Jerusalén, lo cual generó opiniones diversas a nivel internacional y también a lo interno de Guatemala.

La funcionaria agrega que el traslado no será rápido y que podría durar años. Además, dice esperar que dicha decisión no afecte las relaciones con otros países.

Sobre el tema de la exportación de Cardamomo, “no es tan dramático”

“No lo veo desde un punto de vista tan dramático ya que los productores de cardamomo no son productores directos, ya que se hacen a través de terceras personas”, dijo Jovel al ser cuestionada por las declaraciones brindadas por el ex vicepresidente Eduardo Stein, quien durante el programa A Primera Hora recordó que durante la presidencia de Ramiro de León Carpio se dio una situación similar, la cual se revirtió ante la amenaza de los países árabes de ya no comprar cardamomo.

De ser afectados, en el tema de cardamomo, la Canciller dijo que buscarían los mecanismos para ir sopesando en términos económicos con otros gobiernos.

Jovel añadió que la exportación de cardamomo solo representa el 0.37% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al menos 350 familias podrían verse afectadas dice CACIF

Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) dijo que están preocupados con la decisión del Ejecutivo, debido a que unas 350 mil familias que cultivan cardamomo podrían verse afectadas.

Malouf agregó que cuando Costa Rica trasladó su Embajada ya no produce cardamomo, por lo que espera que los países árabes tengan la madurez necesaria para que esa situación no cree una debacle comercial.

Con información de los periodistas Juan Carlos Chanta y Lester Ramírez / Fotos Mauricio Hernández