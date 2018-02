Delegación de P.Rico sale hacia Corea del Sur para participar en olimpiadas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) anunció hoy la salida de la delegación, entre ellos un esquiador, que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno a celebrarse desde el próximo viernes, 9 al 25 de febrero en Pyeongchang (Corea del Sur), y que marca el regreso de la isla a dicha competición invernal.

La última vez que Puerto Rico participó en unos Juegos Olímpicos Invernales fue en Salt Lake, Utah en el 2002

El COPUR, informó en un comunicado, eligió a Betsmara Cruz como la jefa de misión de la delegación de invierno y es quien estará pendiente de todos los detalles del esquiador Charles Arthur Hammond, su entrenadora Sara Radamus y el delegado y presidente de la Federación Puertorriqueña de Atletas Invernarles (FPAI), Antonio Colón.

“Mañana (lunes) salgo con destino a Pyeongchang, llegando el martes a Seúl. La diferencia de hora será de 12 entre ambos países. La agenda de trabajo incluye el registro de la delegación para el miércoles en Seúl donde estaremos revisando todos los detalles de transportación y hospedaje. De ahí nos estarán trasladando a la ciudad de los Juegos”, indicó Cruz.

La jefa de misión recibirá al delegado de Puerto Rico, Colón, el miércoles donde ambos estarán visitando el área de entrenamiento y competencia que usará Flaherty.

“Debemos tener todo listo para la llegada de Charles y su entrenadora el jueves. Ese mismo día será el izamiento de la bandera en la Villa Olímpica. Ya el día siguiente, 9 de febrero, estaremos desfilando todos juntos”, añadió Cruz.

Flaherty competirá en la disciplina de esquí alpino en la modalidad de slalom gigante el sábado 18 de febrero. Cuatro días después, jueves, 22 de febrero reaparecerá en su segunda modalidad de slalom.

Por su parte, el delegado de Puerto Rico y presidente de FPAI expresó que “estamos súper emocionados. Hace 16 años que no vamos. Segundo, está la situación del equipo de Nigeria que hace pensar lo mismo que Puerto Rico, practican el deporte de invierno cuando no tienen invierno per sé, el equipo de Rusia con el problema de dopaje y ahora esos atletas van a ir a competir bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, y, por ultimo, las Coreas (Norte y Sur) desfilarán juntas en la ceremonia de inauguración”.

Colón adelantó que Puerto Rico estará desfilando como país 84 de los 90 que estarán en acción en la vigésima tercera fiesta olímpica deportiva de invierno.

Por las Américas, además de Puerto Rico, estarán con representación en Corea del Sur: Argentina, Brasil, Colombia, México, Bermuda, Canadá, Ecuador, Chile, Jamaica y Estados Unidos.