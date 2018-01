¡Demi Lovato asegura que dejará su obsesión con la buena alimentación por sus fans! - Emisoras Unidas

Todos sabemos que Demi Lovato enfrentó muchos problemas alimenticios que con el tiempo y la buena actitud ha logrado superarlos. Hace más de siente años, Demi Lovato entró en rehabilitación por un altercado que tuvo con una bailarina en la gira de la película Camp Rock 2.

La cantante siempre ha querido ser ejemplo e inspirar a sus seguidores y en cada oportunidad que tiene comparte con sus fans su experiencia con enfermedades como bulimia y bipolaridad. Lovato ha superado esa etapa y aprendió a sentirse orgullosa de su cuerpo.

Recientemente la cantante hizo una publicación que muchos aplaudieron: “No voy a privarme más de comer (con moderación) y, no voy a mentir, he engordado un par de kilos desde que he dejado de hacer dieta pero he dejado atrás el estrés crónico sobre lo que como porque no quiero dar ese ejemplo a mis fans. No más vergüenza por lo que como”

No longer depriving myself of treats (in moderation) and I’m not gonna lie, I put on a couple lbs since I’ve given up dieting BUT I’ve given up the chronic stress of what I eat because I don’t want to set that example for my fans. No more food shaming myself!!

— Demi Lovato (@ddlovato) January 19, 2018