Demi Lovato muestra su hermoso rostro. - Emisoras Unidas

La cantante Demi Lovato, compartió a través de su Instagram una imagen de su lindo y hermoso rostro.

Demi Lovato recientemente terminó su gira “Tell me you love me tour” y ahora está un poco más tranquila con su apretada agenda.

A través de su Instragram, Lovato compartió una imagen donde se observa su rostro hermoso adornado de sus lindas pecas, no muchos conocen este aspecto de ella y Demi no duda en mostrarlo.

La cantante a pesar que usualmente se maquilla, también promueve un movimiento de enseñar el rostro completamente limpio y 100% al natural.