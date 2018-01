Demi Lovato vence sus inseguridades con esta foto - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Demi Lovato decidió comenzar el 2018 con el pie derecho y acabar con un defecto que ha padecido por mucho tiempo; sentirse insegura respecto a su cuerpo.

Para vencer sus miedos, la cantante decidió publicar una foto en su cuenta de Instagram, luciendo un traje de baño.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Ene 4, 2018 at 5:16 PST

“En esta foto me siento insegura de mis piernas pero la estoy publicando porque me veo muy feliz y este año he decidido que dejaré de ser perfeccionista y aceptaré ser libre de la autocrítica. Aprender a querer mi cuerpo cómo es resulta retador pero algo que cambia la vida.”, reveló Demi.

La cantante de 25 años también comentó que aún sigue recuperándose y luchando día a día contra la bulimia que padeció hace algunos años, esto gracias a cambiar su forma de pensar y estilo de vida, al comer de forma saludable y ser constante en el ejercicio.

Con información de Hola