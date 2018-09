Demi Lovato venderá mansión donde casi muere - Emisoras Unidas

Según los informes, Demi Lovato ha puesto en venta su casa de Hollywood Hills, donde sufrió una sobredosis y estuvo a punto de morir.

La cantante ha puesto su casa en el mercado para 8,21 millones de euros, informó TMZ.

El sitio web dice que ella lo compró por 7,18 millones de euros en septiembre de 2016.

Es la casa donde Demi sufrió una sobredosis a principios de este año y casi muere.

Los paramédicos la revivieron con Narcan, un antídoto opiáceo, después de que un miembro del personal la encontró inconsciente.

La joven de 26 años pasó los siguentes 10 días en el hospital, pero desde entonces ha dicho que seguirá luchando contra sus adicciones.

Se cree que Demi no ha regresado a la casa desde su sobredosis el 24 de julio, después de haber ido directamente a rehabilitación.

Demi se ha enfrentado a una serie de problemas con la casa.

En enero de 2017, corría el peligro de deslizarse por la ladera de una montaña después de que las tormentas afectaran sus terrenos. Un deslizamiento de tierra cayó en su entrada.

La casa cubre un enorme espacio de 5,546 metros cuadrados y tiene cuatro dormitorios y cinco baños.

Después de su estadía en el hospital, Demi habló en un comunicado en movimiento:

“Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no he logrado”.

“Quiero agradecer a Dios por mantenerme con vida. Para mis admiradores. Estoy eternamente agradecida por todo su amor y apoyo a lo largo de esta semana pasada y más allá. Sus pensamientos y oraciones positivas me han ayudado a superar este momento difícil”.

“Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y al personal de Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, estaría aquí escribiendo esta carta a todos ustedes”.

“Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que salí”.

“Seguiré luchando, Demi”.