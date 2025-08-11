Real Madrid se prepara para su único amistoso

El Real Madrid ultima detalles para el inicio de la temporada con un único compromiso amistoso en su breve pretemporada. Este martes, el equipo dirigido por Xabi Alonso se medirá al WSG Tirol en el Tivoli Stadion de Innsbruck, Austria.. El encuentro servirá como carta de presentación del nuevo proyecto madridista, cuyo primer adelanto se vio en el reciente Mundial de Clubes y que ya tuvo un ensayo informal en Valdebebas frente al Leganés. La sesión matinal de este lunes en la Ciudad Real Madrid permitió al cuerpo técnico ajustar los últimos aspectos tácticos y físicos antes del debut.
La preparación del conjunto blanco ha sido atípica y comprimida: apenas 24 días de descanso y dos semanas de trabajo antes de afrontar el arranque liguero el 19 de agosto ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. La decisión de LaLiga de no aplazar el inicio obligó a Xabi Alonso a diseñar un plan exprés, con cargas físicas intensas y énfasis en la adaptación rápida de los nuevos fichajes. El domingo se realizaron dos entrenamientos exigentes, mientras que el lunes se optó por una única sesión de larga duración que combinó trabajo de gimnasio, ejercicios de posesión, partidos reducidos y ajustes tácticos.
Real Madrid con varias bajas
El técnico no podrá contar para este amistoso ni para el debut liguero con Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, este último baja por un esguince de tobillo sufrido en los primeros días de trabajo. La ausencia de piezas clave dará oportunidad a varios jóvenes, incluyendo a Álvaro Carreras, quien tendrá su estreno con el primer equipo tras haberse marchado de la cantera en 2020. La cita también permitirá seguir viendo en acción a Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, quienes ya debutaron en el Mundial de Clubes.
Entre las novedades pendientes, el argentino Franco Mastantuono aún no podrá debutar, ya que debe esperar a cumplir la mayoría de edad el 14 de agosto para incorporarse oficialmente. Así, el duelo ante el WSG Tirol no solo servirá para medir el estado físico y la asimilación de conceptos de la plantilla, sino también para que la afición vea los primeros trazos de la era Xabi Alonso en el Real Madrid. Será un único ensayo general antes de un calendario oficial que se perfila intenso y exigente desde el primer día.