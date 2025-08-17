Arsenal se lleva la victoria ante el Manchester United

El Arsenal consiguió un triunfo vital este domingo ante el Manchester United, imponiéndose 1-0 en un encuentro decidido por un error defensivo del conjunto visitante. El portero Altay Bayindir, titular en lugar del lesionado Onana, no logró contener un balón durante un córner ejecutado por Declan Rice, que Riccardo Calafiori aprovechó para marcar el único gol del partido. Esta acción temprana resultó decisiva y dejó al United con la tarea de remontar durante el resto del encuentro.
A pesar de las incorporaciones ofensivas del Manchester United, con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en el once titular y la eventual entrada de Benjamin Sesko, el equipo no logró capitalizar sus oportunidades. David Raya, portero del Arsenal, fue clave para mantener el arco en cero, realizando intervenciones decisivas, especialmente frente a Mbeumo, que pudieron cambiar el rumbo del partido. La diferencia final se reflejó en la seguridad defensiva y en la capacidad del Arsenal para aprovechar los errores rivales.
El Manchester United no levanta
El Arsenal, por su parte, mostró una evolución evidente en su plantilla, combinando la base consolidada de los últimos años con nuevas incorporaciones como Martín Zubimendi y Viktor Gyokeres. El equipo de Mikel Arteta demostró control y disciplina táctica, mientras que su estrategia a balón parado continuó siendo un recurso efectivo, como quedó reflejado en el gol tempranero. La combinación de experiencia y refuerzos permitió al Arsenal imponer su ritmo y neutralizar las amenazas del United.
En la segunda mitad, el Arsenal se mantuvo sólido y supo manejar el partido, limitando las opciones ofensivas de los visitantes. El United mostró destellos de calidad con Cunha y Mbeumo, incluso con Sesko ingresando para intentar modificar el resultado, pero no fue suficiente frente a un Arsenal práctico y resuelto. Con esta victoria, los "Gunners" refuerzan su aspiración a competir en la parte alta de la Premier League, mientras que el Manchester United deberá corregir errores y encontrar consistencia en su nuevo proyecto bajo Rubén Amorim.