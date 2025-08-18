Amarini Villatoro: "Este Xelajú debe tener su propio sello"

Xelajú MC volvió a sonreír en la Liga Nacional luego de imponerse con autoridad 5-0 a Guastatoya en el Estadio Mario Camposeco, en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura 2025. Tras el pitazo final, el director técnico del cuadro altense, Amarini Villatoro, ofreció sus impresiones en conferencia de prensa y destacó la contundencia de su equipo, además de resaltar la importancia de la afición en la motivación del plantel.
"El desarrollo del juego fue contundente. Considero que supimos manejar el partido de buena manera, jugando con intensidad y en un ambiente muy positivo, arropados por nuestra afición. El equipo tuvo un buen desempeño en todas sus líneas, con rendimientos destacados y muy parejos. A pesar del cansancio del viaje del jueves, el grupo manejó bien el encuentro y mantuvo la intensidad. Por lo mostrado en la cancha, creo que el resultado es justo", expresó Villatoro con satisfacción.
Amarini Villatoro resaltó la contundencia de su equipo
El estratega reconoció que, a pesar de lo abultado del marcador, el partido no fue sencillo, sobre todo en la primera mitad. Según sus palabras, Guastatoya tuvo oportunidades claras que pudieron cambiar la historia: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil y así fue. Ellos tuvieron opciones claras, incluso para empatar cuando íbamos 1-0. En este torneo considero que el fútbol ha sido injusto con ellos, ya que contra Aurora y Comunicaciones hicieron buenos juegos y no obtuvieron el resultado que merecían. Aprovechamos una desconcentración suya al inicio del segundo tiempo, y ese gol marcó la diferencia en lo anímico", analizó.
Uno de los aspectos más celebrados por el entrenador fue la contundencia que mostró su equipo, algo que había sido un déficit en partidos recientes. "Hoy demostramos contundencia, algo que nos había hecho falta en encuentros anteriores. También mejoramos en intensidad, precisión y manejo del juego. Nuestro objetivo es que este Xelajú tenga su propio sello, distinto al de generaciones anteriores. Contamos con jóvenes que empiezan a destacar, como Claudio, de 16 años, y Erick, de 23, quienes aportan calidad en posiciones clave", señaló.
En cuanto a la polémica por la ausencia de jugadores de Xelajú en la convocatoria de la Selección Nacional, Villatoro mostró respeto hacia las decisiones del cuerpo técnico del combinado guatemalteco: "Es cierto que hay jugadores en gran momento que no fueron tomados en cuenta, pero la responsabilidad recae en el cuerpo técnico. Como guatemaltecos, todos deseamos que le vaya bien al equipo nacional. En nuestro plantel considero que hay varios futbolistas con nivel para estar allí, incluyendo a Darío en el arco, que pasa por un momento excelente. Pero lo más importante es que cada jugador primero rinda en su club, porque la convocatoria siempre debe ser un premio al rendimiento", subrayó.
Finalmente, el técnico altense valoró positivamente las mejoras de infraestructura realizadas en el Estadio Mario Camposeco, en especial la reciente modernización de la iluminación. "Los entrenamientos nocturnos fueron positivos. La visibilidad en tiros de esquina, en los arcos y en la cancha en general es buena, tanto para el público como para la transmisión televisiva. Esto forma parte del crecimiento institucional, junto con mejoras en la sala de prensa, parqueo y planes futuros de ampliación en graderíos y áreas VIP. Nuestro deseo es seguir aportando desde lo deportivo para mantener el entusiasmo de la afición y acompañar ese crecimiento del club", concluyó Villatoro.