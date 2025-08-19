 Kylian Mbappé: "Somos positivos, pero queremos más"
Deportes

Kylian Mbappé: "Somos positivos, pero queremos más"

"Marcamos rápido y hemos tenido control. Queríamos marcar un segundo que no llegó y nos quedamos con la victoria", añadió el delantero francés.

Kylian Mbappé dio el primer triunfo en La Liga 2025-2026 al Real Madrid
Kylian Mbappé dio el primer triunfo en La Liga 2025-2026 al Real Madrid / FOTO: EFE

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, realizó un balance positivo del estreno en La Liga, 1-0 ante Osasuna de penalti marcado por él, y aseguró que son "positivos" pero quieren "más", convencido de que van a ir "mejorando".

"Es el primer partido de temporada, fue importante empezar con una victoria en casa. Sabíamos antes que iba a ser difícil porque Osasuna tenía un plan claro de esperarnos para hacer contraataques y buscar a Budimir. Lo trabajamos, pero en el primer tiempo no teníamos mucho espacio, intentamos jugar de un lado a otro y después tuvimos más oportunidades en el segundo tiempo", analizó.

"Marcamos rápido y hemos tenido control. Queríamos marcar un segundo que no llegó y nos quedamos con la victoria. Estamos felices, somos positivos, pero queremos más", añadió en Real Madrid Tv.

Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLiga

Con solitaria anotación de Kylian Mbappé, los merengues se impusieron 1-0 al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mucho control con el balón

Mbappé reconoció lo que les pidió Xabi Alonso en el primer partido en el Santiago Bernabéu, tener "mucho control con el balón", jugar "en campo contrario" y desgastar a Osasuna para que acusase el cansancio.

"Hemos trabajado este proyecto de juego toda la semana y lo hemos hecho bien. Hay cosas que podemos mejorar porque es el primer partido. Acabamos de volver de vacaciones, pero es positivo, vamos mejorando", apuntó.

En lo personal, reconoció Mbappé lo especial que es marcar su primer gol con el 10 a la espalda. "Me siento muy bien, pero lo más importante es ayudar al equipo ofensiva y defensivamente, el resto va a pasar. Si hay buen espíritu para ayudar al equipo, vamos a ganar partidos".

"Es especial marcar con el 10, es un número importante en el Real Madrid como el 9 que tenía. Lo más importante es jugar en el Bernabéu. Estoy contento de volver con la afición, siempre queremos jugar bien para los madridistas del estadio y los que nos ven en sus casas", sentenció.

Real Madrid recuerda a fallecidos por incendios forestales

Un respetuoso minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en unos incendios en España que actualmente cuenta con 21 activos, 33.750 personas desalojadas y 33 detenidos.

*Información EFE.

