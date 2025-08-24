Equipos capitalinos en seis fechas del Apertura 2025

En la sexta fecha del Torneo Apertura 2025, Comunicaciones perdió ante Deportivo Achuapa en Jutiapa (2-1), Aurora empató ante Cobán Imperial en Amatitlán (1-1) y Municipal igualó ante Xelajú en la capital (1-1), y de esta forma, ninguno de los representantes de la Ciudad de Guatemala ha podido alcanzar la primera posición del actual certamen, el cual comenzó el pasado sábado 19 de julio con el triunfo de los mixqueños sobre los cobaneros en Alta Verapaz.
Se han puesto en juego 18 puntos, de los cuales, Municipal ha ganado 12, Aurora 11 y Comunicaciones 8, haciendo al cuadro "Albo" el club de los tres capitalinos que más puntos ha dejado en el campeonato. Por su parte, Municipal es actualmente el único equipo invicto del Apertura 2025.
Municipal y Aurora son los clubes que más cerca están del liderato de Deportivo Mixco: Los "Rojos" están a una unidad y los "Aurinegros" a dos puntos. Por su parte, el "Albo" está a cinco enteros.
En temas de efectividad de puntos, Municipal acumula el 66.66 %, Aurora el 61.11% y Comunicaciones el 44.44%, es decir, ha perdido más de la mitad de los puntos disputados hasta ahora.
Como dato importante, esta sexta fecha fue la primera en que clubes como Municipal y Comunicaciones no contaron con sus jugadores seleccionados: 8 de Municipal y 5 de Comunicaciones.
- Seleccionados rojos: Kenderson Navarro, José Morales, Rodrigo Saravia, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, Pedro Altán y Rudy Muñoz
- Seleccionados blancos: Fredy Pérez, José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus
Próximos juegos
Para que termine la primera vuelta de la fase de clasificación, a los equipos les hace falta jugar cinco partidos, que a continuación te presentamos.
- Municipal: Mictlán (V), Mixco (L), Guastatoya (V), Antigua (V) y Marquense (L)
- Aurora: Comunicaciones (V), Malacateco (L), Xelajú (V), Mictlán (L) y Mixco (V)
- Comunicaciones: Aurora (L), Cobán Imperial (V), Antigua (L), Malacateco (L) y Xelajú (V).