Denuncian robo de bicicletas en la Vuelta a España 2025

El equipo Visma-Lease a Bike, escuadra del actual líder de la 80ª edición de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, sufrió un inesperado contratiempo tras finalizar la segunda etapa, disputada entre Alba y Puerto Limone, en el Piamonte italiano. Durante la madrugada, varios ladrones accedieron al camión de material del equipo y sustrajeron numerosas bicicletas de los ciclistas, generando un golpe significativo tanto en lo logístico como en lo económico.
De acuerdo con la información compartida por el propio conjunto neerlandés en sus redes sociales, el valor del material robado asciende a unos 250.000 euros. A pesar de la magnitud del incidente, el trabajo rápido y eficaz de los mecánicos garantizó que los corredores de la escuadra pudieran presentarse en la salida de la tercera etapa sin inconvenientes. Cabe destacar que, tras la baja del francés Axel Zingle, el equipo cuenta con siete ciclistas en competición.
Policía ya investiga el robo de la bicicletas
La policía italiana ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del robo. Este tipo de incidentes no es ajeno a las grandes vueltas ciclistas, donde la tecnología y el alto valor de las bicicletas las convierten en un objetivo atractivo para los delincuentes. El hecho ha generado indignación en el pelotón y preocupación en otros equipos, que han reforzado sus medidas de seguridad para evitar situaciones similares.
La Vuelta a España, que comenzó el pasado 23 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre, continúa su recorrido con un alto nivel competitivo. En esta edición destaca también la participación del guatemalteco Sergio Chumil, quien representa con orgullo a su país en una de las pruebas más exigentes del ciclismo mundial. Pese al incidente sufrido por el Visma-Lease a Bike, la competición mantiene su intensidad y promete emociones hasta su desenlace final.