 Nadador ruso desaparece en competencia en Turquía
Deportes

Nadador ruso desaparece en competencia en Turquía

Equipos de rescate en Estambul buscan a Nikolai Svechnikov, nadador ruso desaparecido durante la competencia internacional del Bósforo, en la que participaron más de 2 mil 800 atletas.

Compartir:
Atleta nadando en una competencia - Unsplash
Atleta nadando en una competencia / FOTO: Unsplash

El nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, fue reportado como desaparecido en Turquía tras participar en la 37ª prueba de natación internacional del Bósforo, realizada el pasado domingo en el estrecho de Estambul. La noticia fue confirmada este lunes por la agencia estatal turca Anadolu, que detalló que el deportista no alcanzó la meta del recorrido, lo que activó de inmediato las alertas de las autoridades.

La Autoridad Portuaria de Estambul puso en marcha un operativo de búsqueda desde la mañana del domingo, una vez confirmada la ausencia del nadador en la línea de llegada. Svechnikov era uno de los 2.820 participantes en la competencia, pero resultó ser el único de todos los inscritos que no logró completar el trayecto. Hasta el momento, las labores de rescate se mantienen activas en la zona para intentar dar con su paradero.

Autoridades de Turquía continúan con la búsqueda

Según la información divulgada, el deportista llegó a Estambul el sábado y se hospedó en un hotel del distrito de Beyoglu, ubicado en la parte europea de la ciudad. El hecho de que no regresara tras la competencia incrementó la preocupación de las autoridades turcas, que coordinaron esfuerzos con equipos marítimos y de rescate en tierra para intensificar la búsqueda.

La prueba de natación, organizada por el Comité Olímpico Nacional de Turquía (TMOK), se disputó sobre una distancia de 6,5 kilómetros y atrajo a atletas de 81 países. El evento, considerado una de las competencias más emblemáticas de la región, quedó marcado por la desaparición de Svechnikov, que opacó el ambiente festivo de la jornada deportiva y generó inquietud en la comunidad internacional del deporte acuático.

En Portada

Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13t
Nacionales

Reportan movimientos irregulares en Las Gaviotas, zona 13

07:24 AM, Ago 25
Dani Ceballos negocia su salida del Real Madridt
Deportes

Dani Ceballos negocia su salida del Real Madrid

06:59 AM, Ago 25
Presidente Arévalo destaca logros en su programa de viviendat
Nacionales

Presidente Arévalo destaca logros en su programa de vivienda

07:58 AM, Ago 25
Se forma la tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico mexicanot
Internacionales

Se forma la tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico mexicano

08:17 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos