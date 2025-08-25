Nadador ruso desaparece en competencia en Turquía

El nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, fue reportado como desaparecido en Turquía tras participar en la 37ª prueba de natación internacional del Bósforo, realizada el pasado domingo en el estrecho de Estambul. La noticia fue confirmada este lunes por la agencia estatal turca Anadolu, que detalló que el deportista no alcanzó la meta del recorrido, lo que activó de inmediato las alertas de las autoridades.
La Autoridad Portuaria de Estambul puso en marcha un operativo de búsqueda desde la mañana del domingo, una vez confirmada la ausencia del nadador en la línea de llegada. Svechnikov era uno de los 2.820 participantes en la competencia, pero resultó ser el único de todos los inscritos que no logró completar el trayecto. Hasta el momento, las labores de rescate se mantienen activas en la zona para intentar dar con su paradero.
Autoridades de Turquía continúan con la búsqueda
Según la información divulgada, el deportista llegó a Estambul el sábado y se hospedó en un hotel del distrito de Beyoglu, ubicado en la parte europea de la ciudad. El hecho de que no regresara tras la competencia incrementó la preocupación de las autoridades turcas, que coordinaron esfuerzos con equipos marítimos y de rescate en tierra para intensificar la búsqueda.
La prueba de natación, organizada por el Comité Olímpico Nacional de Turquía (TMOK), se disputó sobre una distancia de 6,5 kilómetros y atrajo a atletas de 81 países. El evento, considerado una de las competencias más emblemáticas de la región, quedó marcado por la desaparición de Svechnikov, que opacó el ambiente festivo de la jornada deportiva y generó inquietud en la comunidad internacional del deporte acuático.