 Resultado Comunicaciones vs. Aurora, Jornada 7 Apertura 2025
Deportes

Aurora revive viejas glorias y vence a un Comunicaciones que no encuentra el rumbo

Con doblete de Daniel Baján, Aurora venció 0-2 a Comunicaciones y escaló al segundo lugar. Los cremas, abucheados en casa, suman apenas dos triunfos en siete jornadas.

Compartir:
Celebración de Aurora ante Comunicaciones - Alex Meoño
Celebración de Aurora ante Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025 tras sufrir su segunda derrota consecutiva y la tercera en lo que va de la competición. En esta ocasión, los albos cayeron 0-2 frente a Aurora en el Estadio Cementos Progreso, resultado que provocó el descontento de la afición crema, la cual no dudó en abuchear tanto a jugadores como al cuerpo técnico al finalizar el encuentro. El ambiente dentro del club capitalino comienza a tensionarse, pues las expectativas no se están cumpliendo.

La gran figura de la tarde fue Daniel Baján, delantero de Aurora, quien marcó los dos tantos que sellaron la victoria militar. El primero llegó al minuto 23 y el segundo al 40, ambos prácticamente idénticos: una internada por la banda izquierda y un remate potente con pierna hábil que venció al portero Arnold Barrios. En ambas acciones, el guardameta crema quedó señalado por su falta de reacción, lo que acrecentó las críticas hacia el funcionamiento defensivo del equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández.

Aurora gana con autoridad en el Cementos Progreso

La derrota preocupa a Comunicaciones no solo por lo numérico, sino por el pobre desempeño mostrado en el terreno de juego. En siete jornadas disputadas, los cremas suman apenas dos victorias, dos empates y tres derrotas, un balance irregular que pone en riesgo su posición en la zona de clasificación. Si los resultados de otros partidos no le favorecen, el equipo capitalino podría quedar relegado fuera de los puestos de privilegio, lo que sería un duro golpe para una institución acostumbrada a pelear en lo más alto.

En contraste, Aurora atraviesa un presente alentador y con este triunfo escaló hasta el segundo lugar de la tabla. Tras haber pasado 20 años en ligas de ascenso, el club militar demuestra con resultados que está de regreso en la élite del fútbol guatemalteco.

Como dato histórico, ambos equipos no se enfrentaban desde abril de 2005, cuando Comunicaciones se impuso 1-3 en el Estadio del Ejército. Para encontrar la última victoria de Aurora sobre los cremas había que remontarse al 11 de septiembre de 2004, un triunfo 3-2 en ese mismo escenario, hasta que Baján escribió una nueva página de gloria para el conjunto aurinegro.

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Aurora ante Comunicaciones / Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 | Alex Meoño

Comunicaciones vs. Aurora - Séptima jornada del Apertura 2025 / Alex Meoño

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacíficot
Nacionales

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacífico

02:38 PM, Ago 30
Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLigat
Deportes

Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLiga

03:31 PM, Ago 30
Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washingtont
Internacionales

Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washington

11:52 AM, Ago 30
Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

12:24 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos