Resultado Comunicaciones vs. Aurora, Jornada 7 Apertura 2025

Comunicaciones atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025 tras sufrir su segunda derrota consecutiva y la tercera en lo que va de la competición. En esta ocasión, los albos cayeron 0-2 frente a Aurora en el Estadio Cementos Progreso, resultado que provocó el descontento de la afición crema, la cual no dudó en abuchear tanto a jugadores como al cuerpo técnico al finalizar el encuentro. El ambiente dentro del club capitalino comienza a tensionarse, pues las expectativas no se están cumpliendo.
La gran figura de la tarde fue Daniel Baján, delantero de Aurora, quien marcó los dos tantos que sellaron la victoria militar. El primero llegó al minuto 23 y el segundo al 40, ambos prácticamente idénticos: una internada por la banda izquierda y un remate potente con pierna hábil que venció al portero Arnold Barrios. En ambas acciones, el guardameta crema quedó señalado por su falta de reacción, lo que acrecentó las críticas hacia el funcionamiento defensivo del equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández.
Aurora gana con autoridad en el Cementos Progreso
La derrota preocupa a Comunicaciones no solo por lo numérico, sino por el pobre desempeño mostrado en el terreno de juego. En siete jornadas disputadas, los cremas suman apenas dos victorias, dos empates y tres derrotas, un balance irregular que pone en riesgo su posición en la zona de clasificación. Si los resultados de otros partidos no le favorecen, el equipo capitalino podría quedar relegado fuera de los puestos de privilegio, lo que sería un duro golpe para una institución acostumbrada a pelear en lo más alto.
En contraste, Aurora atraviesa un presente alentador y con este triunfo escaló hasta el segundo lugar de la tabla. Tras haber pasado 20 años en ligas de ascenso, el club militar demuestra con resultados que está de regreso en la élite del fútbol guatemalteco.
Como dato histórico, ambos equipos no se enfrentaban desde abril de 2005, cuando Comunicaciones se impuso 1-3 en el Estadio del Ejército. Para encontrar la última victoria de Aurora sobre los cremas había que remontarse al 11 de septiembre de 2004, un triunfo 3-2 en ese mismo escenario, hasta que Baján escribió una nueva página de gloria para el conjunto aurinegro.