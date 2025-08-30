 Resultado Real Madrid vs. Mallorca - Tercera jornada La Liga
Deportes

Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLiga

El Real Madrid venció 2-1 al Mallorca con anotaciones de Güler y Vinícius, pese a que le anularon tres goles. Los merengues suman nueve puntos de nueve antes del parón de selecciones.

Compartir:
Celebración del Real Madrid ante Mallorca - EFE
Celebración del Real Madrid ante Mallorca / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid consiguió un nuevo triunfo en LaLiga al imponerse 2-1 ante el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu, sumando así su tercera victoria consecutiva en el inicio del campeonato. El partido estuvo lleno de situaciones peculiares y momentos polémicos, ya que, a pesar de que el marcador reflejó un resultado ajustado, los merengues pudieron haber obtenido una diferencia mucho más amplia de no ser por los tres goles anulados a lo largo del encuentro.

El conjunto visitante sorprendió primero con el tanto de Vedat Muriqi, quien aprovechó su altura para rematar de cabeza y adelantar al Mallorca. Sin embargo, la reacción blanca no se hizo esperar: en apenas dos minutos, el talento de Arda Güler y la calidad de Vinícius Júnior se hicieron presentes para darle la vuelta al marcador al minuto 38 y 40 respectivamente, luego de jugadas colectivas que mostraron la verticalidad y contundencia característica del equipo de Xabi Alonso.

Real Madrid pudo haber goleado

El encuentro también estuvo marcado por la controversia arbitral. Kylian Mbappé, uno de los protagonistas más esperados de la temporada, vio anulados dos tantos por posiciones adelantadas que tuvieron que resolverse con el sistema semiautomático de fuera de juego, dada la milimétrica naturaleza de las jugadas. Además, Arda Güler estuvo cerca de firmar un doblete, pero su segundo gol fue invalidado por una mano que, aunque parecía involuntaria y pegada al cuerpo, fue interpretada como ventaja en la acción, en concordancia con la normativa actual.

Con esta victoria, el Real Madrid alcanza 9 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas, consolidándose como líder provisional de LaLiga antes del parón de selecciones por la fecha FIFA de septiembre. Aunque Villarreal, Barcelona y Athletic Club aún tienen la posibilidad de igualar a los blancos en unidades, el diferencial de goles podría ser determinante en la clasificación. Lo cierto es que el equipo merengue ha comenzado con paso firme y mantiene la ambición intacta en busca de revalidar su dominio en el torneo local.

Foto embed
Celebración del Real Madrid ante Mallorca - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlánt
Nacionales

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlán

11:22 AM, Ago 30
Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

12:24 PM, Ago 30
Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washingtont
Internacionales

Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washington

11:52 AM, Ago 30
Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Prócerest
Nacionales

Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Próceres

01:07 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos