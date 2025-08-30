Resultado Real Madrid vs. Mallorca - Tercera jornada La Liga

El Real Madrid consiguió un nuevo triunfo en LaLiga al imponerse 2-1 ante el Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu, sumando así su tercera victoria consecutiva en el inicio del campeonato. El partido estuvo lleno de situaciones peculiares y momentos polémicos, ya que, a pesar de que el marcador reflejó un resultado ajustado, los merengues pudieron haber obtenido una diferencia mucho más amplia de no ser por los tres goles anulados a lo largo del encuentro.
El conjunto visitante sorprendió primero con el tanto de Vedat Muriqi, quien aprovechó su altura para rematar de cabeza y adelantar al Mallorca. Sin embargo, la reacción blanca no se hizo esperar: en apenas dos minutos, el talento de Arda Güler y la calidad de Vinícius Júnior se hicieron presentes para darle la vuelta al marcador al minuto 38 y 40 respectivamente, luego de jugadas colectivas que mostraron la verticalidad y contundencia característica del equipo de Xabi Alonso.
Real Madrid pudo haber goleado
El encuentro también estuvo marcado por la controversia arbitral. Kylian Mbappé, uno de los protagonistas más esperados de la temporada, vio anulados dos tantos por posiciones adelantadas que tuvieron que resolverse con el sistema semiautomático de fuera de juego, dada la milimétrica naturaleza de las jugadas. Además, Arda Güler estuvo cerca de firmar un doblete, pero su segundo gol fue invalidado por una mano que, aunque parecía involuntaria y pegada al cuerpo, fue interpretada como ventaja en la acción, en concordancia con la normativa actual.
Con esta victoria, el Real Madrid alcanza 9 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas, consolidándose como líder provisional de LaLiga antes del parón de selecciones por la fecha FIFA de septiembre. Aunque Villarreal, Barcelona y Athletic Club aún tienen la posibilidad de igualar a los blancos en unidades, el diferencial de goles podría ser determinante en la clasificación. Lo cierto es que el equipo merengue ha comenzado con paso firme y mantiene la ambición intacta en busca de revalidar su dominio en el torneo local.