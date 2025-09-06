 Resultado Antigua vs. Guastatoya - Jornada 8 Apertura 2025
Antigua vence a Guastatoya y es líder provisional del Apertura 2025

Con anotaciones de Samuel Garrido (en contra), Jostin Daly y Kevin Macareño, Antigua GFC venció 3-1 a Guastatoya; los coloniales son líderes provisionales, mientras que Guastatoya se hunde en el sótano del torneo.

Celebración de Antigua ante Guastatoya - Antigua GFC
Celebración de Antigua ante Guastatoya / FOTO: Antigua GFC

Hoy, continuó la actividad de la jornada 8 del Torneo Apertura 2025 del futbol guatemalteco. El Estadio Pensativo fue el escenario del encuentro entre Antigua GFC y el Club Deportivo Guastatoya, de hecho el 'Pecho Amarillo' estrenó técnico, ahora con Pablo Centrone al mando.

Durante los primeros 45 minutos el encuentro fue muy ríspido y con bastantes amarillas, incluso hubo un expulsado por el bando de Antigua GFC, el paraguayo Milton Maciel vio la cartulina roja justo antes del descanso tras recibir su segunda amarilla, cabe resaltar que el juego también se suspendió algunos minutos por una tormenta eléctrica en el área.

Antigua gana con un hombre menos

Durante el segundo tiempo, Guastatoya buscaba aprovechar la superioridad numérica para adelantarse en el marcador, irónicamente y a pesar de tener un hombre menos, Antigua tenía la iniciativa mientras que el 'Pecho Amarillo' esperaba y apostaba por la contra. 

Y al minuto 65, justamente el equipo que estaba proponiendo fue el que se adelantó en el Estadio Pensativo. Antigua GFC anotó el 1-0 gracias a una anotación en propia puerta de Samuel Garrido, la desafortunada acción de Garrido llegó tras una gran jugada colectiva del equipo colonial; tras el gol, Guastatoya empezó a caer en la desesperación y justo tres minutos después se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Emanuel Yori, quien vio su segunda amarilla del partido.

Ya sobre los minutos finales del partido, el recién ingresado Jostin Daly anotó el 2-0 que encaminó de una vez por todas el encuentro, el costarricense aprovechó un contraataque y definió ante la salida del arquero, aunque en los minutos finales todavía hubo susto para los locales, ya que Helder Cruz descontó al 90', pero no fue suficiente para Guastatoya, ya que al minuto 90+3 Kevin Macareño sentenció el partido tras un error en la salida del portero Rubén Escobar.

El marcador no sufrió más modificaciones, y con este resultado Antigua GFC es nuevo líder del Apertura 2025, con 16 puntos tras 8 jornadas y con una mejor diferencia de goles (+6) que Municipal, que ahora es segundo lugar con también 16 unidades pero una diferencia de +5. Una realidad completamente opuesta vive Guastatoya, que sigue en el sótano del torneo con solo un punto sumado en ocho fechas, es el único equipo que no ha ganado en lo que va del campeonato nacional.

Partido entre Antigua GFC y Guastatoya - CD Guastatoya

Posiciones

Standings provided by Sofascore

