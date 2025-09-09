Carlos Ruiz se pronuncia tras gol de Cristiano Ronaldo

Carlos Ruiz, máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala, se expresó este martes tras la anotación de Cristiano Ronaldo en el partido entre Hungría y Portugal (2-3) que le permitió al portugués igualar en 39 goles al chapín en la disputa del récord de máximo goleador de la historia de las eliminatorias mundialistas de la FIFA.
"? Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito... ¡9 años después! ?", expresó el ídolo de los guatemaltecos en su red social de X.
Asimismo, añadió: "Creo q lo más grande es estar entre esos 2 cracks, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia".
Y es que previo al partido entre Hungría y Portugal, la FIFA había resaltado la tabla de los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas, que posicionaba al guatemalteco Carlos Ruiz como líder con 39 tantos, y detrás de él estaban el portugués Cristiano Ronaldo con 38 (gracias al doblete logrado la fecha anterior ante Armenia) y el argentino Lionel Messi con 36.
Pero en el encuentro ante Hungría, Cristiano Ronaldo hizo el parcial 1-2 y con ello dio alcance con 39 tantos al chapín.
Triunfo de Portugal
La selección de Portugal tuvo que remontar hasta en dos ocasiones en el partido que ganó (2-3) este martes ante Hungría, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, ante un equipo que se encerró muy bien y supo salir a la contra para ponerle las cosas difíciles al reciente campeón de las Liga de las Naciones.
Se adelantó Hungría en el minuto 20, Bernardo Silva marcó el empate antes del descanso. Cristiano anotó de penalti y los húngaros, con doblete de Varga, empataba en el 83, aunque Cancelo anotó el definitivo 2-3 en el 85.
El encuentro comenzó con la selección húngara, que dirige el exfutbolista italiano Marco Rossi, decidida a defender atrás en bloque para intentar salir a la contra con rapidez. Mientras tanto, Portugal se hacía con el esférico para jugar como le gusta al técnico español de "las quinas", Roberto Martínez.