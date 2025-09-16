Yamal descartado para el debut del Barcelona en Champions

El FC Barcelona afronta con complicaciones su debut en la Liga de Campeones, ya que Lamine Yamal, una de sus grandes estrellas, está prácticamente descartado para el duelo frente al Newcastle en Inglaterra. El joven extremo catalán arrastra molestias en el pubis y no participó en el entrenamiento de este martes, lo que confirma que su evolución no ha sido la esperada tras su regreso de los compromisos con la selección española. La dolencia ya lo había dejado fuera del encuentro liguero contra el Valencia, donde los azulgranas se impusieron con un contundente 6-0.
El técnico Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al choque liguero, reconoció que la presencia de Yamal era una seria incógnita de cara al duelo europeo. Con su ausencia, el Barcelona pierde desequilibrio y velocidad en ataque, algo que podía resultar clave en un escenario tan exigente como St. James' Park. Además, el club confirmará de manera oficial este miércoles la lista de convocados, donde se espera quede ratificada la baja del internacional español.
Lamine Yamal se une a una larga lista de lesionados
A esta situación se suman otros contratiempos que afectan a la plantilla. El conjunto azulgrana no podrá contar con Marc-André ter Stegen, Gavi y Alejandro Balde, todos lesionados y sin fecha clara de retorno. Estas ausencias obligan a Flick a realizar ajustes importantes en su esquema, limitando las opciones tanto en defensa como en el centro del campo. Sin embargo, el buen momento ofensivo mostrado en LaLiga podría ser un impulso anímico para afrontar el reto europeo.
En medio de estas dificultades, la noticia positiva para el Barcelona llega con Frenkie de Jong. El mediocampista neerlandés, que sufrió una pequeña lesión muscular durante su paso por la selección, ya se entrena al mismo ritmo que sus compañeros y apunta a estar disponible frente al Newcastle. Su regreso dará mayor control y equilibrio en el medio, un factor que puede ser determinante para compensar la ausencia de Yamal y sostener al equipo en un debut que promete ser muy exigente.