 Yamal descartado para el debut del Barcelona en Champions
Deportes

Lamine Yamal descartado para el debut del Barcelona en Champions

El futbolista de 18 años no estará en el debut del Barcelona en Champions ante el Newcastle por molestias en el pubis.

Compartir:
Lamine Yamal repite como candidato al Trofeo Kopa 2025
Lamine Yamal repite como candidato al Trofeo Kopa 2025 / FOTO: Barcelona

El FC Barcelona afronta con complicaciones su debut en la Liga de Campeones, ya que Lamine Yamal, una de sus grandes estrellas, está prácticamente descartado para el duelo frente al Newcastle en Inglaterra. El joven extremo catalán arrastra molestias en el pubis y no participó en el entrenamiento de este martes, lo que confirma que su evolución no ha sido la esperada tras su regreso de los compromisos con la selección española. La dolencia ya lo había dejado fuera del encuentro liguero contra el Valencia, donde los azulgranas se impusieron con un contundente 6-0.

El técnico Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al choque liguero, reconoció que la presencia de Yamal era una seria incógnita de cara al duelo europeo. Con su ausencia, el Barcelona pierde desequilibrio y velocidad en ataque, algo que podía resultar clave en un escenario tan exigente como St. James' Park. Además, el club confirmará de manera oficial este miércoles la lista de convocados, donde se espera quede ratificada la baja del internacional español.

Foto embed
Lamine Yamal es el nuevo 10 del FC Barcelona - FC Barcelona

Lamine Yamal se une a una larga lista de lesionados

A esta situación se suman otros contratiempos que afectan a la plantilla. El conjunto azulgrana no podrá contar con Marc-André ter Stegen, Gavi y Alejandro Balde, todos lesionados y sin fecha clara de retorno. Estas ausencias obligan a Flick a realizar ajustes importantes en su esquema, limitando las opciones tanto en defensa como en el centro del campo. Sin embargo, el buen momento ofensivo mostrado en LaLiga podría ser un impulso anímico para afrontar el reto europeo.

En medio de estas dificultades, la noticia positiva para el Barcelona llega con Frenkie de Jong. El mediocampista neerlandés, que sufrió una pequeña lesión muscular durante su paso por la selección, ya se entrena al mismo ritmo que sus compañeros y apunta a estar disponible frente al Newcastle. Su regreso dará mayor control y equilibrio en el medio, un factor que puede ser determinante para compensar la ausencia de Yamal y sostener al equipo en un debut que promete ser muy exigente.

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos